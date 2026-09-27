Rafael Márquez, autocrítico tras su debut con la Selección Mexicana: “Satisfecho, pero no conforme”

El técnico destacó la intensidad y capacidad competitiva del Tricolor ante Colombia, aunque reconoció que todavía existen aspectos por corregir en su proceso

Rafael Márquez completó su primer partido como director técnico de la Selección Mexicana con sensaciones positivas, aunque dejó claro que el empate 1-1 frente a Colombia apenas representa el punto de partida de su proyecto. Después del encuentro disputado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, el estratega resumió su evaluación con una frase que marca el nivel de exigencia para esta nueva etapa: “satisfecho, pero no conforme”.

México tuvo que recuperarse de un gol tempranero de Luis Suárez y encontró el empate en el segundo tiempo por medio de Gilberto Mora. Antes de igualar, el Tricolor generó varias oportunidades, incluidos tres remates que terminaron en los postes, situación que permitió a Márquez destacar tanto la respuesta del equipo como la intención de mantener la propuesta mostrada durante la Copa del Mundo.

Al analizar el funcionamiento, el seleccionador señaló que uno de los objetivos es conservar una identidad basada en competir sin importar la jerarquía del rival. “Mantuvimos la etiqueta con la que hicimos el Mundial, que era competir, que era intensidad, que no nos minimizamos ante un rival importante”, explicó Márquez, quien también reconoció que todavía existen aspectos por corregir en las distintas fases del juego.

“Creo que fue bastante bueno también. Como digo, en el primer tiempo tuvimos mucha posesión, tuvimos alguna que otra llegada, que obviamente hay muchas cosas que mejorar todavía, pero sí, satisfecho, pero no conforme”, añadió el entrenador mexicano. Para Márquez, el encuentro ante Colombia dejó una primera referencia sobre la intensidad y el ritmo que pretende establecer durante su gestión al frente del conjunto nacional.

Otro de los temas de la conferencia fue Gilberto Mora, quien a los 17 años, 11 meses y 12 días se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Selección Mexicana mayor. El futbolista recibió el dorsal 10 en el inicio de la etapa de Márquez y respondió con el tanto que permitió al Tricolor rescatar el empate frente al conjunto colombiano.

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Márquez pidió manejar con cautela el crecimiento del jugador. “Ya sabemos toda la calidad de Gilberto. Ahora hay que intentar cuidarlo, hay que intentar protegerlo, hay que intentar que se siga desarrollando”, expresó. Más adelante insistió en que el dorsal no debe representar una carga adicional: “El número es simplemente un número. Él con cualquier número demostrará lo que tiene, sus cualidades”.

El entrenador también explicó que los movimientos realizados durante el segundo tiempo tuvieron como objetivo observar alternativas y mantener la intensidad del equipo. Márquez señaló que la convocatoria le dejó una evaluación positiva porque los futbolistas mostraron disposición para competir por un lugar, algo que también había identificado durante los entrenamientos previos al encuentro.

De cara a los siguientes compromisos, Márquez considera que la Selección Mexicana debe sostener ese nivel competitivo y, al mismo tiempo, avanzar en aspectos defensivos y ofensivos. “Si queremos seguir compitiendo contra los grandes, tenemos que seguir manteniendo eso y después mejorando el funcionamiento. Hay mucho margen de mejora todavía. Tenemos que ir por más”, aseguró. Su estreno terminó con empate, pero el mensaje quedó establecido desde la primera noche: el rendimiento fue un punto de partida, no una meta.

Ahora, Rafa Márquez y la selección mexicana se preparan para enfrentar a Perú el 29 de septiembre en Nueva Jersey, duelo que podrás seguir a través de la Claro Sports Premium.