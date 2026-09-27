La Selección Colombia igualó 1-1 con México en un partido amistoso que sirvió para comenzar una nueva era de Néstor Lorenzo y dejó varias tareas pendientes.

Colombia | Jamie Sabau / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP.

La Selección Colombia afrontó a México en un nuevo capítulo bajo la dirección de Néstor Lorenzo.Un partido amistoso que marca el comienzo de una etapa con nuevas caras, oportunidades y retos de cara al futuro. El combinado cafetero buscó dejar buenas sensaciones ante un rival exigente, mientras varios jugadores tendrán la posibilidad de demostrar su nivel y ganarse un lugar dentro de los planes del entrenador en los otros dos encuentros de fecha FIFA.

A continuación, repasamos el rendimiento de los futbolistas colombianos durante el compromiso que terminó empatado 1-1, quiénes se destacaron, las actuaciones que dejaron buenas sensaciones y aquellos jugadores que tendrán aspectos por mejorar en esta nueva ‘era’ de Néstor Lorenzo.

MÁS INFORMACIÓN: Así vivimos el amistoso entre México y Colombia

Los titulares:

Álvaro Montero : Muy seguro bajo los tres palos. Fue uno de los mejores de la Selección Colombia, sin embargo, como la mayor parte del equipo se jugó en el medio campo, casi no tuvo acciones donde se le exigiera. Cumplió.

: Muy seguro bajo los tres palos. Fue uno de los mejores de la Selección Colombia, sin embargo, como la mayor parte del equipo se jugó en el medio campo, casi no tuvo acciones donde se le exigiera. Cumplió. Daniel Muñoz : El lateral sufrió por momentos el partido. Fue el jugador encargado en salir por su banda y por ende, uno de los más marcados por el rival. No mostró el nivel que se le ha visto en otros compromisos.

: El lateral sufrió por momentos el partido. Fue el jugador encargado en salir por su banda y por ende, uno de los más marcados por el rival. No mostró el nivel que se le ha visto en otros compromisos. Dávinson Sánchez : El bastión en la defensa. Despejó cuando era necesario y también, bajó a cabecear en las acciones a balón parado sin generar peligro en el área rival. Uno de los más destacados por los dirigidos por Néstor Lorenzo.

: El bastión en la defensa. Despejó cuando era necesario y también, bajó a cabecear en las acciones a balón parado sin generar peligro en el área rival. Uno de los más destacados por los dirigidos por Néstor Lorenzo. Jhon Lucumí : Perdió la marca de Gil Mora en el gol de México. No fue su mejor compromiso, desatento en varias llegadas del ‘Tri’. Nada comparado con partidos anteriores.

: Perdió la marca de Gil Mora en el gol de México. No fue su mejor compromiso, desatento en varias llegadas del ‘Tri’. Nada comparado con partidos anteriores. Álvaro Angulo : Mientras estuvo en el terreno de juego, al parecer su orden fue ser más defensivo que ofensivo. Cumplió a la hora de regresar. Fue de menos a más durante el compromiso.

: Mientras estuvo en el terreno de juego, al parecer su orden fue ser más defensivo que ofensivo. Cumplió a la hora de regresar. Fue de menos a más durante el compromiso. Richard Ríos : Primeros minutos excepcionales. Fue el encargado de orquestar el 1-0 del compromiso. Se vio bien al inicio, con el pasar de los minutos perdió fluidez y los mexicanos no le dieron la misma libertad que al arranque.

: Primeros minutos excepcionales. Fue el encargado de orquestar el 1-0 del compromiso. Se vio bien al inicio, con el pasar de los minutos perdió fluidez y los mexicanos no le dieron la misma libertad que al arranque. Kevin Castaño : Por momentos, se vio incómodo en el terreno de juego, perdió la pelota en varias oportunidades en el medio campo y le costó asociarse. Por él ingresó Matías Orozco.

: Por momentos, se vio incómodo en el terreno de juego, perdió la pelota en varias oportunidades en el medio campo y le costó asociarse. Por él ingresó Matías Orozco. Gustavo Puerta : El más destacado de la Selección Colombia. Cada vez se entiende más con sus compañeros y toma ese liderazgo en ataque necesario para que el equipo se muestre más ofensivo.

: El más destacado de la Selección Colombia. Cada vez se entiende más con sus compañeros y toma ese liderazgo en ataque necesario para que el equipo se muestre más ofensivo. Jhon Arias : Cuando actuó de volante creativo, le costó. No fue su mejor partido, buscó los espacios y se adueñó de la pelota parada, generando una opción clara de gol. Ojalá crezca en su nuevo rol con los próximos partidos.

: Cuando actuó de volante creativo, le costó. No fue su mejor partido, buscó los espacios y se adueñó de la pelota parada, generando una opción clara de gol. Ojalá crezca en su nuevo rol con los próximos partidos. Carlos Andrés Gómez : Tuvo muy poca participación, le costó el juego colectivo, aunque cumplió a la hora de defender. Salió en el segundo tiempo.

: Tuvo muy poca participación, le costó el juego colectivo, aunque cumplió a la hora de defender. Salió en el segundo tiempo. Luis Suárez: Fue el encargado de abrir el marcador en Baltimore, sin embargo, con el pasar de los minutos, no vio la pelota con la misma facilidad como al principio. Cumplió con arrastrar marca.

Los que ingresaron

Kevin Viveros: Tuvo pocos minutos, desde que ingresó al terreno de juego se mostró y buscó ser protagonista. Se entendió muy bien con Yáser Asprilla.

Tuvo pocos minutos, desde que ingresó al terreno de juego se mostró y buscó ser protagonista. Se entendió muy bien con Yáser Asprilla. Jaminton Campaz : Aportó para dos llegadas de Colombia, sin embargo, estuvo muy pocos minutos en el terreno de juego.

: Aportó para dos llegadas de Colombia, sin embargo, estuvo muy pocos minutos en el terreno de juego. Samuel Velásquez : Ingresó en el minuto 66.

: Ingresó en el minuto 66. Matías Orozco : Ingresó en el minuto 71.

: Ingresó en el minuto 71. Yáser Asprilla: Muy claro con la pelota, es el jugador distinto de la Selección. Buscó el arco rival, pero le faltó precisión en el último cuarto de cancha. Ojalá tenga más minutos en los próximos amistosos.

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