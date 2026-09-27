Erik Lira asume papel de ‘guardián’ de Gilberto Mora en la Selección Mexicana: “Que disfrute; vamos a apoyarlo”

El mediocampista mexicano rescató la actitud del equipo al nunca rendirse pese a ir perdiendo el partido ante Colombia

Erik Lira, encantado con jugar atrás de Gilberto Mora | Imago7

La Selección Mexicana rescató un empate 1-1 frente a Colombia en Baltimore durante su partido amistoso de la Fecha FIFA de septiembre-octubre, pero uno de los temas que dejó el encuentro estuvo alrededor de Gilberto Mora y la función que Erik Lira está dispuesto a desempeñar para darle libertad dentro del terreno de juego. El mediocampista de Cruz Azul aseguró que disfruta jugar detrás del futbolista de 17 años y respaldarlo en labores de recuperación.

Mora volvió a ser protagonista con el Tricolor al marcar la anotación de la igualdad y Lira explicó que su intención es convertirse en uno de sus principales apoyos dentro de la cancha. El jugador cementero quiere asumir la responsabilidad de recuperar la pelota, proteger la espalda del juvenil y entregarle el balón para que pueda concentrarse en generar peligro.

“Sí, a ver, a mí me encanta estar atrás de él porque yo voy a saltar por él o ser de los primeros que va a ir a ayudarlo, apoyarlo. Entonces, primero, que yo la recupero y se la doy y sé que va a pasar algo; y después, que sepa que estoy atrás. Como siempre le digo, que él disfrute y que yo voy atrás, vamos a apoyarlo”, explicó Lira al término del partido.

Erik Lira alaba la actitud de la Selección Mexicana tras ir perdiendo con Colombia

Además de hablar sobre su relación futbolística con Mora, Lira destacó la reacción de México después de comenzar abajo en el marcador. El mediocampista valoró que el equipo no modificara su idea pese a la desventaja y mantuviera la búsqueda del empate hasta encontrarlo, además de intentar posteriormente la remontada sin perder el equilibrio defensivo.

“Desde los primeros minutos fuimos perdiendo el partido y no renunciamos. Nosotros demostramos lo que somos, jugamos siempre igual y después creo que nos quedamos cortos con el resultado, pero me quedo con eso, de no bajar los brazos, seguir buscando el empate y buscar el segundo gol sin descuidar la parte de atrás”, señaló.

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Lira también resaltó el impacto de las modificaciones realizadas durante el encuentro y consideró que los jugadores que ingresaron ayudaron a mantener la intensidad. “Creo que los cambios vinieron también positivos, fue un envión importante, así que me quedo con eso”, explicó el futbolista, quien calificó el encuentro como parte del proceso de preparación del representativo nacional.

“Al final era un partido de preparación, era importante jugar hoy, demostrar lo que somos y vamos a seguir por ese mismo camino, seguir trabajando y la próxima esperemos que sea una victoria“, añadió Erik después de un partido en el que México encontró la igualdad gracias a la definición de Mora.

Lira asegura estarse recuperando poco a poco tras su fichaje caído con el Mónaco

En el plano personal, Erik Lira reconoció que todavía atraviesa un proceso para recuperar su mejor nivel después de semanas que calificó como complicados. El mediocampista aseguró que avanza “de menos a más” y puso como prioridad su rendimiento con Cruz Azul, equipo al que agradeció por permitirle mantenerse en condiciones para regresar a la Selección Mexicana.

“No sé si al 100%. Como dices, vengo de meses bastante complicados, así que vengo de menos a más, otra vez empezando, pero como lo digo siempre, primero por Cruz Azul. Si no fuera por ellos no podría estar acá”, declaró. Lira añadió que el cuerpo técnico y sus compañeros en la selección también han sido importantes en esta etapa y aseguró que busca concentrarse únicamente en lo que sucede dentro de la cancha.

Jeremy Márquez, contento por no sufrir molestias en su regreso a la Selección

Jeremy Márquez también habló después del encuentro y mostró satisfacción por volver a tener minutos con México después de presentar una molestia durante la semana. “Obviamente emocionado de regresar a la selección, de tener minutos y sobre la molestia, sí, ahí la tuve en la semana, pero gracias a Dios me dejó jugar hoy”, señaló el mediocampista.

Márquez también se refirió al gol de Gilberto Mora y reconoció la emoción que provocó entre sus compañeros. “Lo cantamos como si fuera de nosotros porque, aparte de que fue un golazo, que lo haga con su primera playera de 10, entonces es algo muy especial para él”, expresó. Sobre el funcionamiento mexicano, consideró que el equipo fue superior durante la primera mitad y destacó la posesión de balón, aunque reconoció que el marcador terminó igualado.

Finalmente, Jeremy habló sobre la relación del plantel con Rafael Márquez y Andrés Guardando, y destacó la cercanía del ‘Principito’ con los futbolistas. “Es uno más, es uno más al fin de cuentas. Él ya estuvo de este lado, ahora le toca estar en otro puesto, pero igual es como un jugador, nos entiende y hay muy buena comunicación con él”, concluyó tras el empate en Baltimore.