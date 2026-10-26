¡En llamas! Los jugadores colombianos más destacados del pasado fin de semana

Entre festejos, asistencias y atajadas, varios jugadores lograron destacarse en sus respectivos clubes.

Montero, Suárez e Hinestroza | Foto: REUTERS

Se acerca la próxima fecha FIFA, donde la Selección Colombia tendrá un doble enfrentamiento ante Chile en noviembre. Varios jugadores llegan elevados al máximo en rendimiento. Unos no dejan de hacer goles, mientras que otros no dejan de desentonar cada fin de semana en las diferentes ligas del mundo.

En este caso, destacamos a cuatro jugadores en total: Álvaro Montero, Luis Javier Suárez, Marino Hinestroza y Matías Orozco. Los cuatro talentos destacaron por ser las grandes figuras en sus clubes y aguardan por estirar el nivel para los distintos objetivos en la temporada. Repase aquí cómo fue el fin de semana para ellos.

Álvaro Montero, una verdadera muralla de Boca

El portero ‘Xeneize’, encaminado a defender los tres palos de la Selección Colombia, le dio un aporte muy valioso a su equipo en visita a Independiente. Cada vez se nota más empoderado, pero necesitaba un día brillante contra uno de sus clásicos rivales. Boca, en efecto, venció 0-1 a los ‘Rojos’ y toma posición en lo más alto de la tabla anual.

Respecto a Montero, sumó un total de cinco atajadas. Destacó por sus achiques y la seguridad que mostró en cada balón aéreo. Sin duda, una semana importante para el golero colombiano, quien tendrá lugar en la gran final de la Copa Sudamericana. Por lo pronto, se le viene el clásico ante River Plate el próximo domingo 1 de noviembre.

Luis Suárez: ¡10 partidos seguidos anotando!

La racha de Suárez no tiene explicación alguna. No fue un día tan positivo para el Sporting el pasado domingo, pues cayó 1-2 de local ante el Vizeu y dejó ir el invicto que ostentaba a lo largo del campeonato liguero. De todos modos, el samario se reportó con el único gol para los ‘Leones’ y extendió su buena seguidilla de partidos anotando.

Con un derechazo, de primera intención al fondo, ratifica que tiene el arco entre ceja y ceja. Su objetivo personal es batir el récord que ostenta Peyroteo, jugador del mismo club, quien logró sumar doce compromisos al hilo marcando. De todas maneras, Suárez comparte el liderato de la tabla de goleo por Liga con Vangelis Pavlidis (Benfica), ambos con ocho dianas.

El despertar de Marino Hinestroza

Luego de un doloroso desliz por Copa Sudamericana, tras quedarse sin el boleto a la final, el Vasco Da Gama igual levantó y no pierde pisada a la salvación de categoría. Los cariocas, ahora ante Corinthians, ganaron sobre la hora (3-2) en la fecha 32 del Brasileirao con un doblete agónico de Marino Hinestroza. Entró desde el banco y le cambió totalmente la cara al ‘Gigante da Colina’.

Con dos potentes disparos de pierna derecha, cambió la historia del partido y le permitió a su equipo alejarse más de la zona roja. De hecho son sus dos primeros goles desde que llegó a la institución. Buen impulso para cambiar la mala imagen que los hinchas habían tenido de su incorporación.

Triplete de asistencias para Matías Orozco

Mientras tanto, el joven volante y revelación de la Selección Colombia no se queda atrás. Así como marcar triplete de goles lleva su valor, Matías Orozco asistió tres veces en un solo partido. Desde que llegó al Castellón, cedido por el Brighton, ha llevado a otro nivel su rendimiento.

En efecto, participó en tres de los cuatro goles (4-0) que marcaron los Orelluts ante el Sporting Gijón. Esto le ha permitido a su equipo llegar al liderato de LaLiga 2 con 26 puntos, uno por encima del Almería en esa intensa lucha por subir a la primera categoría del fútbol ibérico. Sin duda, Orozco va atrayendo más miradas en medio de una furiosa llegada a Europa.

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