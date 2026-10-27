¿Qué le falta al futbolista colombiano para meterse en la élite mundial?

Radamel Falcao García ha sido el jugador colombiano que mejor se ha logrado posicionar en Europa y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama en Sudamérica.

Luis Díaz en el Balón de Oro | Reuters/Matthew Childs

Se llevó a cabo una nueva gala del Balón de Oro y nuevamente los colombianos no fueron protagonistas. Luis Díaz fue la única cuota ‘cafetera’ en el género masculino y se ubicó en la casilla número 24. Sin duda alguna, la no tan buena participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia fue un factor detonante para no estar entre los primeros 20.

Pese a que, a nivel de clubes, la temporada de Luis Díaz fue completamente extraordinaria. Pues, fueron nada más y nada menos que 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos jugados. Lautaro Martínez, Vinicius Jr, Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane, estuvieron por encima del colombiano.

Pero la gran pregunta es, si aún los números ponen al colombiano dentro de las mejores delanteras del mundo y siendo un punto fundamental del Bayern Múnich… ¿Qué es lo que impide al colombiano estar en la élite?. Nuevamente llega el discurso de la mentalidad. Ya no es suficiente con solamente brillar en el club para que la élite del fútbol mundial te abra un espacio. El rendimiento en la selección nacional debe ser igual o mejor.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Son mejores que Luis Díaz? Los jugadores rankeados por encima del colombiano en el Balón de Oro Un fiel reflejo de que ese factor es el éxito de Harry Kane ganando el Balón de Oro 2026. Un futbolista que no solamente es considerado uno de los capitanes en su club, Bayern Munich, sino también en la Selección de Inglaterra. De hecho, fueron 73 goles en 61 partidos jugados en el 2025-2026. 61 de ellos fueron con la camiseta de su club y 12 con su selección, ganó todo a nivel de Alemania y fue semifinalista no solo de Champions League, sino de la Copa del Mundo.

Los mejores resultados para Colombia en el Balón de Oro

La posición obtenida en el ranking del Balón de Oro 2026 de Luis Díaz, no le da para ingresar en el top de mejores colombianos posicionados en este ranking. Radamel Falcao García sigue siendo el mejor futbolista ‘cafetero’ en este ámbito con su quinta posición en 2012 y lo sigue Faustino Asprilla con su sexto lugar en 1993.

Posición °11: Falcao García (2013).

Falcao García (2013). Posición °17: Luis Díaz (2022).

Luis Díaz (2022). Posición °5: Falcao García (2012).

Falcao García (2012). Posición °6: Faustino Asprilla (1993).

Faustino Asprilla (1993). Posición °8: James Rodríguez (2014).

Los mejores colombianos a nivel de Sudamérica

El galardón de ‘Rey de América’ deja entrever un poco lo que ha sido el jugador colombiano a nivel de este continente. Allí las cosas sigue siendo muy parecidas que en Europa. Pese a que el futbolista ‘tricolor’ es bien reconocido por su atrevimiento y riqueza técnica, la mentalidad no le ha permitido llegar a tener grandes cantidades de deportistas destacados a nivel continental.

Solamente tres colombianos han ganado este premio. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja. El eterno 10 de la Selección Colombia es el único ‘cafetero’ que lo ha sido reconocido en dos ocasiones, 1987 y 1993. ‘Teo’ lo ganó cuando defendía la camiseta de River Plate de Argentina en 2014.

Y, el colombiano más reciente que ha sido galardonado como ‘Rey de América’ es Miguel Ángel Borja. Justamente, el goleador de aquel Atlético Nacional que terminó siendo campeón de la Copa Libertadores de América en 2016. Ahora bien, más allá de que este fue el único equipo colombiano que se hizo con un ‘cafetero’ como mejor jugador del continente, al salir a competir ya no a nivel continental, sino mundial, terminó siendo un completo fracaso.

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