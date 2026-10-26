Boletería de la Selección Colombia vs Chile en Cali: fecha, hora, precios y cómo comprar

El equipo liderado por Néstor Lorenzo viene de empatar ante México, perder con Paraguay y ganar vs. Perú en la pasada fecha FIFA.

La Selección se mide ante Paraguay | J. Sabau | Getty Images vía AFP

La Selección Colombia pasó raspando lo que fue su participación en la pasada fecha FIFA de amistosos entre septiembre y octubre: empató ante México, perdió contra Paraguay y le ganó a Perú 2-0. Pero el equipo ya mira hacia el futuro, en la ventana de noviembre se medirá en doble enfrentamiento a Chile, el primer sorbo será en Cali y el segundo en Santiago.

Precisamente sobre la venta de entradas para lo que será el choque en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, la Federación Colombiana de Fútbol indicó los precios, la fecha y las etapas para la venta de las boletas para que los aficionados a la ‘Tricolor’ copen las tribunas del ‘Coloso de San Fernando’ de amarillo, azul y rojo.

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🔗… pic.twitter.com/oHCETrtFVJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 26, 2026

Precios:

TRIBUNA PRECIO SERVICIO TOTAL OCCIDENTAL1.er, 2.º y 3.er piso $332.500 $47.500 $380.000 ORIENTAL1.er y 2.º piso $218.700 $31.300 $250.000 NORTE $61.200 $8.800 $70.000 SUR $61.200 $8.800 $70.000

Etapas

Etapa 1

Clientes Bancolombia: tarjetas Visa Selección, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum y Metal, así como tarjetas débito y crédito Bancolombia habilitadas para compras no presenciales con CVC.

tarjetas Visa Selección, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum y Metal, así como tarjetas débito y crédito Bancolombia habilitadas para compras no presenciales con CVC. Inicio: miércoles 28 de octubre, a las 8:00 a. m.

miércoles 28 de octubre, a las 8:00 a. m. Fin: jueves 29 de octubre, a las 7:59 a. m.

Etapa 2

Venta de público en general : todas las tarjetas de crédito y PSE. Las tarjetas internacionales deberán realizar la compra a través de su canal habilitado.

: todas las tarjetas de crédito y PSE. Las tarjetas internacionales deberán realizar la compra a través de su canal habilitado. Inicio: viernes 30 de octubre, a las 08:00 a. m.

viernes 30 de octubre, a las 08:00 a. m. Fin: hasta agotar la disponibilidad.

La Federación confirma que la venta de las entradas para este juego ante Chile, se tendrán que adquirir únicamente a través de TuBoleta, que no hay ningún punto físico en el país para comprar las boletas y que el público lo haga en los medios oficiales de la compañía para evitar fraudes. Además que por cada usuario podrá adquirir un máximo de 4 boletas.

Cabe mencionar que la Selección Colombia recibirá el 13 de noviembre del 2026 a Chile en el Estadio Pascual Guerrero, a partir de las 04:00 de la tarde. El duelo se revertirá el 17 del mismo mes en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en la capital del país austral a las 02:00 p.m. (hora de Colombia).

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