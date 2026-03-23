Néstor Lorenzo, al descubierto por Sebastián Villa y Jhon Jáder Durán

El técnico argentino también tocó el tema de James Rodríguez y sus primeros minutos con el Minnesota United.

Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa / Vizzor Image.

Poco a poco van llegando los futbolistas citados por Néstor Lorenzo para el encare de la doble fecha FIFA de marzo ante Croacia y Francia en tierras estadounidenses. El técnico Néstor Lorenzo espera que este lunes el grupo ya esté completo para ultimar detalles de estos 2 compromisos de talla internacional, que sirven para ultimar detalles de cara al debut en el Mundial ante Uzbekistán en México.

Acerca de sus próximos rivales, el estratega explicó: “Hay distintas escuelas de fútbol y modos en cada continente, quisimos jugar con un fútbol más físico con Canadá, Australia y Nueva Zelanda y ahora vamos a jugar con dos europeos, que más allá que lo sean, son dos de los mejores equipos de los últimos 10 años, llegaron a finales y semifinales de los dos últimos mundiales, competir contra los mejores nos va a exigir a levantar ese nivel”.

¿Por qué Juan David Cabal?

“Siempre es bueno mirar, Juan David Cabal es un jugador que creció mucho, que está en Juventus y si bien no está siendo titular ha tenido competencia, ha jugado más como carrilero o como volante exterior que como central, pero yo lo he visto como central y es un jugador que se puede adaptar, te da una alternativa, el único zurdo que tenemos es Lucumí”, agregó hablando de los defensas, en diálogo con RCN TV.

El ‘9’, un lindo dolor de cabeza

“Van a llegar bien al Mundial, son muchachos que se cuidan mucho, que son responsables, que tienen esa actitud, lo mismo los que no están. Hay jugadores que tienen para ocupar esa posición, tanto Lucho (Suárez) como Jhon Córdoba están en muy buen nivel y ojalá que lo mantengan y sigan creciendo, siempre se puede un poquito más, decimos nosotros”.

Sebastián Villa y Jhon Jáder Durán

“Villa estuvo bloqueado por primera vez en todo mi proceso. En el bloqueo están más de 50 o 60 jugadores para que el club no tenga el derecho de negarlo. No tenía visa y se le hizo hacer la visa porque no podría ser convocado eventualmente, pero después se hizo el análisis de la competencia que tiene y se decidió no convocarlo”.

“Es un jugador que volvió a estar en el espectro de la Selección. Tenemos entendido que toda su parte legal está solucionado y no soy quien para juzgarlo, ahí no me meto”, sentenció sobre un jugador que ha dado de qué hablar, por sus problemas extradeportivos.

“A Jhon Jáder lo vemos todos los partidos cuando juega, está jugando menos, cambió de club, le costó la adaptación y lo estamos siguiendo. Las puertas de la Selección están abiertas para todos, Él nunca tuvo un problema conmigo como se dijo, todo eso es mentira, lo aclaramos en el momento. Él está siendo seguido y también está en el espectro de la Selección desde los 18 años”, señaló.

James Rodríguez en la MLS

“Ha tenido muy pocos minutos, pero esperemos que de aquí a mayo complete y se ponga en forma con todo lo que queda acá en la MLS”, ultimó hablando del ’10’ y la participación que ha tenido con el Minnesota United recientemente.

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