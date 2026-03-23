Josep María Bartomeu rompe el silencio: Messi, las finanzas del Barça y el caso Negreira

El expresidente blaugrana defiende su gestión: explica la salida de Messi, el impacto del Covid en las finanzas y responde al caso Negreira

Bartomeu habló sobre su relación con Joan Laporta | REUTERS/Bruna Casas

Tras más de cinco años en silencio, Josep Maria Bartomeu reapareció públicamente para ofrecer su versión sobre uno de los periodos más controvertidos en la historia reciente del FC Barcelona. El expresidente abordó de forma directa la situación financiera del club, la salida de Lionel Messi y las investigaciones en torno al caso Negreira, además de compartir su opinión sobre la gestión de Joan Laporta.

“He estado en silencio desde el momento en que dimití en octubre de 2020 porque, una vez que el presidente hace el trabajo que debe hacer, es mejor pasar a un segundo plano. Pero es verdad que últimamente, tanto por la herencia, después de cinco años todavía se habla mucho de mí, como por la campaña, ha vuelto a salir mi nombre. He pensado que quizá es mi momento de explicarme porque es la manera de que alguien entienda qué sucedió y ese tema tan famoso de la herencia, que no es tan grave como se dice”, declaró para ‘El Matí de Catalunya Ràdio’.

Sobre el presente del club, el exdirigente se refirió a la continuidad de Joan Laporta. Aunque reconoce que su victoria era previsible dentro del contexto deportivo del equipo, deja claro que no mantiene relación con él y marca distancia desde lo personal.

“Claramente esperaba que ganara. Los socios del Barça queremos un equipo de fútbol que gane, que nos guste, y lo más normal es que sigan los que están en el poder. No tengo ningún tipo de relación con él. La última vez que coincidimos fue en las elecciones de 2015, las gané y no vino a felicitarme”.

La herencia económica del Barcelona

Uno de los puntos centrales fue la discusión sobre la herencia económica y los problemas financieros que enfrentó el equipo tras su salida. Bartomeu defiende que la situación del club no puede entenderse sin el impacto del Covid 19, al que atribuye la caída de ingresos. Además, cuestiona decisiones posteriores, especialmente en el manejo de pérdidas y el fair play financiero.

“No fue una mala herencia. Es una herencia que tiene cosas buenas y otras no tanto, pero que está totalmente condicionada por el Covid. En aquel momento el Barça era un club que estaba en una situación deportiva y económica buena, creciendo y con ingresos. El Covid hace que caigan los ingresos y que, en las temporadas 2019-20 y 2020-21, el Barça se vea afectado con 500 millones de euros menos, lo que hace que la economía del club sufra las consecuencias.

Me preocupa el tema del fair play financiero; el Barça, en 2021, infló las pérdidas, no sé con qué objetivo. Inflar las pérdidas y no reconocer que la pandemia había tenido un impacto en el Barça de 500 millones de euros ha hecho que perdiéramos el fair play”.

El fichaje de Neymar por el PSG

En ese mismo análisis, explicó que la salida de Neymar fue el punto que cambió la estructura económica del equipo. A partir de ahí, el club entró en una dinámica donde debía competir con el poder financiero de otros equipos, lo que derivó en renovaciones y ajustes contractuales para evitar la salida de figuras clave.

“La masa salarial se dispara a raíz de la salida de Neymar; nos lo roba el PSG pagando la cláusula. A partir de ahí empezamos a sufrir para que otros jugadores no emprendieran la huida y porque los clubes estado y la Premier League tienen mucha fuerza económica… A raíz de eso, hay ciertas renovaciones que hacemos para evitar que algunos jugadores se marchen. Más que los sueldos, hacía falta subir las cláusulas. La cláusula de rescisión de Messi la pasamos de 400 a 700 millones; aumentamos también las de Alba y Busquets para evitar que hubiera tentaciones de otros clubes por llevarse el talento”.

La relación y la salida de Leo Messi

Sobre Lionel Messi, Bartomeu defendió su gestión durante el intento de salida en 2020. Asegura que su decisión fue mantener al jugador por su valor deportivo y económico, y rechaza la idea de que tuviera poder en la toma de decisiones del club. También señaló que el desenlace final se dio ya bajo otra directiva.

“Todo el mundo habla del poder de Leo cuando estaba en el Barça, pero Messi no decidía fichajes ni entrenadores; no tenía privilegios. Fuera de la parte deportiva, no decidió nunca nada. En agosto de 2020, cuando Messi pide marcharse, yo le digo que no porque es nuestro activo más importante y una de las principales fuentes de ingresos. Yo no podía darle la carta de libertad y además tenía contrato. Creo que lo entendió y por eso siguió. Él pensaba que habría una nueva directiva al cabo de unos meses que le renovaría el contrato. Su sorpresa es cuando llega el momento de renovar y lo despiden”.

El caso Negreira

Finalmente, el ex presidente abordó el caso Negreira. Su postura busca restar gravedad al tema, al señalar que los informes arbitrales eran una práctica común en el fútbol español. También delimita su responsabilidad dentro del periodo investigado y defiende decisiones que, según su versión, buscaban proteger la información interna del club.

“Cada uno ha defendido su periodo por el caso Negreira. En mi caso, estoy investigado hasta 2018, cuando decidimos prescindir de los servicios de Javier Enríquez. Fui el único que pidió a la jueza que no entregara la documentación del Barça al Madrid, que lo solicitó hace unos meses. No me parecía justo que el Madrid viera la documentación más interna del club. Lo de los informes arbitrales es algo que muchos clubs hacían, no solo el Barça”.

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