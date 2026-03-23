Salvador Reyes, el reemplazante de Tena: por qué es importante el duelo con Argelia

Por qué este amistoso es clave en el proceso rumbo al Mundial 2030.

Salvador Reyes será el DT en lugar de Tena | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala afronta una nueva prueba internacional con un cambio inesperado en el banquillo, pero con la misma ambición de seguir creciendo en el plano internacional. La ausencia de Luis Fernando Tena, quien fue sometido a una cirugía de vesícula, le abre paso a Salvador “Chava” Reyes como entrenador interino en un momento clave del proceso rumbo al Mundial 2030.

El amistoso ante Argelia no solo representa un desafío deportivo, sino también una oportunidad estratégica para la Azul y Blanco, que busca consolidar su evolución ante selecciones de mayor jerarquía. En ese contexto, la figura de Reyes toma relevancia al asumir la responsabilidad de mantener la línea de trabajo y potenciar el rendimiento del grupo en una ventana internacional exigente.

En su primer contacto con el plantel, Salvador Reyes dejó en claro que el objetivo es dar continuidad al proyecto y aprovechar al máximo cada instancia de preparación. El técnico se mostró optimista por reencontrarse con los jugadores y destacó el valor de estos partidos como instancias clave de evaluación. “Bien, contentos otra vez de reunirnos, de encontrarnos con los jugadores, de seguir observándolos para estos partidos que no se pueden dar tan seguido. Es una gran oportunidad de medirnos y de evaluarnos con buenas selecciones”, expresó el estratega, marcando el enfoque de trabajo para estos días.

Reyes también valoró el ánimo del grupo y la disposición para encarar este nuevo desafío. “Se ve a un grupo muy animado, esperando que todo vaya bien en el trabajo de estos días para poder ir a Europa y hacer un buen partido”, agregó, dejando ver un ambiente positivo dentro de la selección.

El peso de enfrentar a una selección mundialista

Más allá del cambio en el cuerpo técnico, el partido ante Argelia adquiere una importancia especial por el nivel del rival. Se trata de una selección con experiencia mundialista, lo que eleva la exigencia y, al mismo tiempo, el valor de la prueba para Guatemala. “Que selecciones mundialistas volteen a ver a Guatemala, considerando que le apuntamos al 2030, yo creo que es buena señal de que algo se está haciendo bien”, afirmó Reyes, quien entiende este tipo de partidos como una validación del crecimiento que ha tenido el equipo en los últimos años.

Además, el entrenador destacó el impacto que estos encuentros tienen en la imagen internacional de la selección. “El que nos busquen selecciones importantes para hacer sus partidos habla bien de Guatemala. Es el prestigio, defenderlo en cada partido”, señaló, subrayando la importancia de competir al más alto nivel.

Para Salvador Reyes, el duelo ante Argelia no debe analizarse únicamente desde el resultado, sino como parte de un proceso más amplio que busca consolidar a Guatemala en el escenario internacional. La continuidad del trabajo iniciado en 2021 es, según el técnico, el eje central del crecimiento. “Creo que esa es la palabra clave: el proceso. Hay que ir creciendo paulatinamente, y creo que eso ha hecho Guatemala”, explicó, remarcando la importancia de sostener una base sólida a lo largo del tiempo.

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