El gesto de Jorge Aparicio que sorprendió en el Comunicaciones vs Xelajú

Jorge Aparicio sorprendió en la victoria de Xelajú ante Comunicaciones y explicó por qué lo hizo.

Jorge Aparicio convirtió ante Comunicaciones | Facebook Xelajú MC

Xelajú MC firmó una victoria de alto impacto en la Liga Nacional de Guatemala al imponerse 3-1 como visitante ante Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso, un resultado que sacudió la tabla del Clausura 2026 y confirmó el gran momento del conjunto altense. Sin embargo, más allá del resultado, hubo un detalle que captó la atención de todos y que terminó siendo uno de los momentos más comentados del partido.

El encuentro tuvo un condimento especial desde lo emocional, ya que dos de los goles de Xelajú fueron convertidos por futbolistas con pasado en Comunicaciones: Jesús López y Jorge Aparicio. Ambos jugadores fueron protagonistas en una noche cargada de tensión, en la que el equipo crema volvió a mostrar fragilidades y quedó expuesto en un momento clave del torneo.

Tras el partido, Aparicio se refirió a la celebración de su compañero “Chucho” López, quien sí festejó su anotación con intensidad. “El primer gol lo celebramos con Chucho, él tendrá sus motivos para celebrarlo, me alegro mucho por él porque está teniendo muchas contribuciones de gol con el equipo y tiene muy buenos números, muy feliz por él”, explicó el mediocampista, destacando el presente de su compañero.

Pero cuando le tocó marcar, la reacción de Jorge Aparicio fue completamente distinta. El volante optó por no celebrar su gol, en un gesto que rápidamente generó repercusión tanto en el estadio como en redes sociales, donde muchos aficionados valoraron su actitud.

El propio jugador explicó con claridad los motivos detrás de su decisión, dejando en evidencia el fuerte vínculo que mantiene con Comunicaciones. “En lo personal no quise celebrarlo, me formé en Comunicaciones y muchas de las cosas que tengo se las debo a la institución. Justamente venía trabajando con el psicólogo esta situación, lo visualicé durante los trabajos que hacemos con él y se me dio”, expresó con sinceridad.

Aparicio incluso reconoció que tenía claro desde antes del partido cómo iba a reaccionar en caso de anotar. “Yo ya sabía que si anotaba no iba a celebrar, pero contento por lo vivido hoy, con la anotación del Chucho y por el resultado”, agregó, evidenciando que no fue una reacción espontánea, sino una decisión consciente.

El peso de una historia con Comunicaciones

El gol tuvo un significado especial para Aparicio, ya que fue la primera vez que logra marcarle al club donde se formó y debutó como profesional. Su historia con Comunicaciones no es menor: fue protagonista en dos etapas dentro de la institución y vivió algunos de los momentos más exitosos del equipo en los últimos años. Durante su paso por el conjunto crema, el mediocampista formó parte del histórico hexacampeonato, además de conquistar la Liga Concacaf 2021 y el título de Liga Nacional en el Apertura 2023. Esos logros consolidaron su identidad con el club, algo que quedó reflejado en su reacción tras el gol.

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