César Macías logra plata en la última jornada del Panamericano de Ruta

El ciclista mexicano fue segundo en el gran fondo elite en Montería tras un cierre al sprint; México terminó segundo en el medallero

México se despide de la justa con siete preseas | CONADE

El pedalista tapatío, representante de Guanajuato, César Macías, cerró la cosecha mexicana de medallas del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta que se realizó en Montería, Colombia, al conseguir presea de plata en la prueba de gran fondo elite.

La competencia con recorrido de 206.4 kilómetros en un circuito de 16 vueltas, tuvo un cierre masivo y espectacular. En un sprint explosivo, el competidor de Costa Rica, Jason Huertas, cruzó la meta en primer lugar, con tiempo de 4 horas 31 minutos 44 segundos. El mexicano Macías, quien corre para el equipo profesional español, Burgos Burpellet BH, llegó en segundo puesto, dejando el tercer peldaño para el argentino Leonardo Cobarrubia.

El pedalista nacional César Macías ganó el segundo lugar en la prueba de ruta élite del Campeonato Panamericano, en Colombia. 🇲🇽🥈🚴‍♂️



👉 La delegación mexicana cerró su participación como subcampeona continental luego de cosechar un total de dos oros, tres platas y dos bronces. pic.twitter.com/emzZxsffu4 — CONADE (@conadeoficial) March 23, 2026

Macías de 22 años y que la temporada pasada con el equipo Petrolike logró dos podios en el Tour l´Avenir en Francia, consiguió la segunda medalla de México en la categoría elite varonil en este Panamericano de Ruta, junto con Eder Freyre.

“Sí, la verdad es que llegando al sprint hubo un poquito de caos, llevábamos un tren bastante fuerte. Lamentablemente, al final, faltando como 200 metros, había un corredor enfrente del último corredor de México, al cual como que se le sale la cadena, pierde un poco la velocidad, y yo tuve que frenar. Fue cuando pasó a Costa Rica y ya era casi imposible poder remontar, pero estaba el sprint lanzado, y así son los sprints”.

“El día de hoy es el cierre del Panamericano, el cual yo creo que ha sido el mejor Panamericano de la historia para México. Hemos hecho bastantes pódiums, hemos ganado en los Juniors, sub 23, hemos estado muy presentes, y bastante felices por eso”.

Con siete preseas, México finalizó segundo en el medallero del certamen, sólo por detrás del equipo anfitrión de Colombia. Además de Macías y Freyre, la escuadra mexicana logró dos oros en la categoría sub 23 con José Juan Prieto y Sebastián Ruiz, en fondo y contrarreloj, respectivamente; además de dos platas en sub 23 varonil con los gemelos José Antonio y José Juan Prieto, también en ruta y contrarreloj, mientras que en la categoría juvenil en la prueba de fondo, Santiago García se quedó con la presea de bronce.

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