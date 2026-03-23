Lewandowski deja en el aire su futuro con Barcelona pese a que su contrato está próximo a expirar

El contrato de Robert Lewandowski con Barcelona termina este próximo 30 de junio y Joan Laporta, presidente del club, dice querer renovar al polaco

Robert Lewandowski todavía no define su futuro en Barcelona | Reuters

El futuro de Robert Lewandowski en el Barcelona sigue en el aire a medida que se acerca el final de su contrato, previsto para el próximo 30 de junio. A pesar de que Joan Laporta, presidente electo del equipo, ha manifestado públicamente su deseo de que el delantero continúe en el club, el atacante polaco, de 37 años, ha optado por la cautela y asegura que aún no ha tomado una decisión sobre su siguiente paso, especialmente con el Mundial de 2026 en el horizonte.

“Respecto a mi futuro y posibles decisiones, mantengo lo que dije hace algún tiempo, tanto en entrevistas como en los medios. Nada ha cambiado para mí en cuanto a lo que me gustaría, en el sentido de que me estoy dando tiempo para decidir qué es lo mejor para mí, así que aún no he tomado ninguna decisión”, declaró Robert Lewandowski frente a la prensa local tras ser cuestionado sobre una posible renovación.

Por ahora, el goleador se encuentra en Polonia concentrado con su selección nacional para disputar la repesca rumbo a la Copa del Mundo ante Albania. El partido, que tendrá lugar en Varsovia, no solo representa una oportunidad clave para asegurar su presencia en el torneo, sino que también podría marcar un punto de inflexión en la definición de su futuro como futbolista profesional.

“Pase lo que pase, no tomaré ninguna decisión, porque para estar preparado, hay que saberlo. Y aún no lo sé, así que no lo diré. Probablemente no suceda pronto. Tengo que reflexionar un poco sobre ello, porque nunca he estado en esta situación, pero cuando sepa que es el momento adecuado, probablemente lo diré. Pero todavía no estoy pensando en ello”, recalcó.

La selección de Polonia, liderada por Robert Lewandowski, aún no tiene asegurado su lugar en la Copa del Mundo de 2026. Las Águilas Blancas deberán superar primero a Albania en las semifinales de la repesca, un partido pactado para este próximo jueves 26 de marzo y que es clave para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

En caso de avanzar, el conjunto polaco tendrá que disputar una final decisiva frente al ganador del enfrentamiento entre Ucrania y Suecia, en una eliminatoria exigente que garantiza la eliminación de al menos una selección de alto nivel en el camino hacia el torneo. La cita sería este próximo martes 31 de marzo.

“Recuerdo el último Mundial, con las emociones, la adrenalina y el estrés que vivimos. Fue increíble. Ahora tenemos dos finales por delante y estoy seguro de que podremos clasificarnos para este Mundial”, sentenció Lewy.

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