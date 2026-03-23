Los cinco jugadores que llegan intratables a la Selección Colombia

Han sido grandiosas semanas para cinco futbolistas de la ‘Tricolor’, que desatan altas expectativas para Néstor Lorenzo y la afición.

Luis Javier Suárez celebrando sus goles con Colombia / Foto por JUAN BARRETO / AFP

Todos ya se ponen en chip “Selección Colombia”. El primer objetivo, antes de llegar al Mundial 2026, radica en ultimar detalles para los próximos partidos amistosos que le deparan a la ‘Tricolor’. Francia y Croacia, dos selecciones de primer nivel en Europa, serán un medidor valioso para Néstor Lorenzo y el grupo de jugadores.

Hay ilusión muy grande por la forma en que llegan varias de las figuras. Algunas han tenido cambio de aires, mientras que otros pudieron despegar en sus respectivos clubes. Hay cinco nombres, en creación y ataque, los cuales acaparan altas expectativas. Seguro tendrán que ratificar el buen nivel en clubes, ahora con la casaca de su país, a menos de tres meses para el pitazo inicial de la cita mundialista.

Luis Javier Suárez, sinónimo de gol en el Sporting de Lisboa

Sin lugar a dudas, uno de los goleadores más temidos en las principales ligas europeas. El samario llega enchufado, pues suma ocho goles en sus últimos siete partidos. Una buena parte de los balones que le llegan, rumbo al área, terminan en conversión que agrande los números del atacante.

Suárez se perfila como el ‘9’ titular de Colombia para estos juegos de exhibición. Entre rumores de un salto en el próximo mercado de pases, tiene entre ceja y ceja el Mundial para graduarse como el nuevo referente en la ofensiva cafetera. Eso sí, con el Sporting, tiene pinta de convertirse en un jugador histórico para la institución.

Luis Díaz, prenda de garantía en la élite europea

Lo de Díaz es monstruoso en el Bayern Munich. El guajiro va encaminado a ganarlo todo con la escuadra bávara, siendo uno de los jugadores que más regularidad y confianza recibe de Vincent Kompany. Hace goles, asiste, regatea y cumple con un valioso aporte para la campaña pletórica del elenco teutón, que sueña con ganarlo todo, desde la Bundesliga a la Champions League.

Si bien fue suspendido en el último duelo contra Unión Berlín, Díaz lleva cuarto partidos seguidos apareciendo en goles, marcando tres dianas y otras tres asistencias. Siempre va en la titular, sea para un juego importante o quizás otro de trámite en la Bundesliga. Lo cierto es que Díaz llega on fire, graduado como estrella mundial y uno de los mejores extremos izquierdos de todo el orbe.

Luis Díaz, figura del Bayern | REUTERS

Ríchard Ríos despega con el Benfica

Luego de que se viera algo criticado con las ‘Águilas’ de Portugal, Ríos levantó cabeza y creció su nivel. Desde aquel duelo con el Benfica en su visita al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, después de su lesión, el volante se acentuó en los planes de José Mourinho. Su huella de fútbol de salón, sin duda, la traslada con un juego punzante y dinámico al rectángulo de juego.

El antioqueño recién marcó su primer gol por la Primeira Liga, cuarto en la temporada, en su visita al Arouca. De hecho, en el último compromiso que terminó con goleada 3-0 frente a Vitoria Guimaraes, fue la máxima figura del cotejo al cumplir con un doblete de asistencias y dirigir el barco de su equipo. Recuperó la versión que lo llevó al fútbol de Europa.

Jhon Arias y un arranque con ilusiones en Palmeiras

Arias ya pasó por la fase de adaptación en su regreso a Brasil. Luego de un baldado de derrotas con Wolverhampton, halló su nuevo lugar en el mundo y se perfila como una de las grandes figuras del Palmeiras. Salió campeón del Torneo Paulista, además de que en el Brasileirao, ya marcó sus primeros goles.

El “todoterreno” lleva dos partidos al hilo marcando. Uno fue en la victoria del ‘Verdao’ por 2-1 ante Botafogo de local, seguido de otro ‘batacazo’ con el triunfo 0-1 en Morumbi frente a Sao Paulo. Excelso nivel de Arias, quien palpita por el inicio de la Copa Libertadores, el principal objetivo del elenco dirigido por Abel Ferreira.

Jhon Arias celebra un gol con Palmeiras. – Thiago Bernardes, Reuters.

Jhon Córdoba no se olvida de marcar

Un quinto nombre es el de Jhon Córdoba. Durante el principio de año, no tuvo regularidad por cuenta del parón invernal de la Liga de Rusia. Sin embargo, desde finales de febrero, ya compite en ese duelo de “tú a tú” con el Zenit para coronar la Liga.

Desde entonces, Córdoba suma seis dianas en la misma cantidad de juegos. El último antecedente, para sorpresa de todos, fue el póker que convirtió frente al Pari Nizhny Novgorod. Esa gesta lo catapultó al trono de los máximos goleadores en el campeonato ruso.

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