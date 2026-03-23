Técnico del Minnesota United destaca el impacto inmediato de James Rodríguez

Una vez finalizado el compromiso ante Seattle Sounders, el cucuteño viajó para unirse a la concentración de la Selección Colombia.

James Rodríguez, jugador del Minnesota / Reuters Anne-Marie Sorvin-Images.

El Minnesota United no pudo festejar los 3 puntos. Este domingo 22 de marzo recibieron en el Allianz Field al Souttle Sounders, por la jornada 5 de la Conferencia Oeste de la MLS. Ambos no pasaron del 0-0, en un partido con pocas emociones, las pocas que hubo llegaron desde el banco por parte de James Rodríguez.

Para el cuerpo técnico liderado por Cameron Knowles, aún el colombiano no está para ser titular y ver más minutos. Sin embargo al 75′ ingresó el cucuteño, tiempo en el que entregó una pincelada, un pase a profundidad para uno de sus compañeros, infortunadamente la pelota no terminó adentro de la portería del Seattle Sounder.

Acerca de una nueva participación de James en la MLS, el timonel Knowles explicó: “Lo hablamos como cuerpo técnico, pensamos en cómo iba el partido y esa fue la decisión que tomamos. Sin duda, se notó su impacto cuando entró al partido. Creo que las ocasiones que creó son ocasiones que podemos aprovechar para marcar y ganar”.

“Fantástico. Es decir, uno espera que los jugadores que entran cambien el partido. Entraron y tuvieron momentos geniales. James entró y encontró a Anthony Markanich, estuvimos muy cerca de lograrlo”, agregó el director técnico en rueda de prensa sobre los pocos minutos, pero el impacto del cucuteño.

Minnesota tendrá varios días de pausa hasta volver a jugar su próximo partido. Tras el parón por la Fecha FIFA, el equipo volverá a tener actividad el 4 de abril en un duro compromiso, visitará a Los Ángeles Galaxy, después volverá a jugar a domicilio contra San Diego FC; partidos en los cuales deberá recomponer el camino y salir del fondo de la tabla de la conferencia Oeste.

En cuanto a Jame Rodríguez, el mediocampista tomó el vuelo una vez finalizado el compromiso ante Seattle Sounders, para unirse de manera inmediata a la Selección Colombia. El combinado nacional jugará este jueves 26 ante Croacia y posteriormente cerrará la fecha FIFA enfrentando a Francia el 29, ambos compromisos serán en Estados Unidos.

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