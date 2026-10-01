En medio de un apretado octubre: Omar Frasica ilusiona a Santa Fe con su regreso a las canchas

El extremo izquierdo y uno de los jugadores más queridos por la hinchada, está superando una lesión muscular del cuádriceps derecho.

Omar Fernández Frasica, jugador de Santa Fe/ Vizzor.

Independiente Santa Fe venció con lo justo a Deportivo Pereira el pasado martes 29 de septiembre 1-2, en el Estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, Casanare. El ‘León’ recuperó terreno que perdió días atrás con el Deportivo Cali en El Campín, gracias a una actuación maravillosa de Nahuel Bustos, el argentino se reportó con doblete en este triunfo.

Esos 3 puntos conseguidos en esa plaza atípica para el fútbol colombiano, le funcionan para seguir en el grupo de los 8, ya que actualmente se encuentra séptimo, con 19 puntos en 11 presentaciones. El ‘León’ regresó a entrenamientos este jueves, después que los jugadores vivieron una merecida jornada de descanso.

En las imágenes que compartió el club, se logró ver a Omar Fernández Frasica, el extremo zipaquereño se encuentra desde hace bastante tiempo en el departamento médico, se encuentra superando una lesión muscular del cuádriceps derecho y su último partido, hasta el momento, fue el 20 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra River Plate en El Campín.

Omar Frasica de Santa Fe/ IG

Ese “pronto” en las historias de Instagram del jugador ilusiona a todo el ambiente del cuadro capitalino. Ya que a Pablo Repetto le está haciendo falta un extremo izquierdo, ha probado a Alexis Zapata, a Maximiliano Lovera y a Luis Palacios, este último vio la roja en el compromiso ante Deportivo Pereira y se perderá el juego ante Independiente Medellín en Itagüí. Y para los hinchas, ya que es uno de los jugadores más queridos de la plantilla.

Calendario de octubre para Independiente Santa Fe:

05.10.2026 – 07:00 p.m. | Medellín vs Independiente Santa Fe | Liga BetPlay.

11.10.2026 – por confirmar | Independiente Santa Fe vs Fortaleza | Copa BetPlay.

14.10.2026 – por confirmar | Independiente Santa Fe vs Jaguares | Liga BetPlay.

18.10.2026 – 06:00 p.m. | Llaneros vs Independiente Santa Fe | Liga BetPlay.

26.10.2026 – 08:05 p.m. | Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga | Liga BetPlay.

29.10.2026 – 08:30 p.m. | Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe | Liga BetPlay.

En el calendario Independiente Santa Fe tiene unos lunares. En el partido contra Fortaleza por Copa BetPlay, el ‘León’ es local en este partido único, sin embargo no podrá jugar en El Campín porque Sencia entregará el estadio para fútbol nuevamente el 16 de octubre, por reglamente tampoco puede jugar este compromiso en el Metropolitano de Techo porque allí es local el elenco de los ‘Amix’, así que tiene que buscar otro escenario.

Misma situación contra Jaguares por Liga, aunque ya podría utilizar el Estadio de Techo, pero tal vez por el aforo de sus abondos no lo podría hacer o que reprogramen dicho cotejo.

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