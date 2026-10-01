¿Cabe en la renovación? Julián Millán sueña con la Selección Colombia

El defensor central de 28 años, Julián Millán, sigue con la esperanza latente de ser llamado a la Selección Colombia.

Julián Millán sueña con la Selección Colombia | Vizzor

El director técnico argentino Néstor Lorenzo vive un proceso de renovación en la Selección Colombia. Sin embargo, hay varios futbolistas que podrían estar en la orbita, pero no fueron llamados para esta última fecha FIFA del 2026. Después de una regular presentación en el amistoso ante México, las dudas se volvieron a apoderar del entrenador ‘tricolor’.

Para este triple enfrentamiento de duelos preparatorios de cara a lo que será la Copa América 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, los defensores centrales convocados fueron netamente del fútbol europeo. Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Kevin Andrade y Royer Caicedo.

Por fuera quedaron nombres interesantes como el de Jhohan Romaña del Club León de México y Julián Millán del Fluminense de Brasil. Dos futbolistas con más experiencia que algunos de la presente convocatoria y una regularidad bastante interesante en el momento actual.

Julián Millán espera con ansias su momento en la Selección Colombia

El influencer santafereño, Jorge Albarracín, voló hasta Río de Janeiro y estuvo con el vallecaucano en suelo brasileño. Entre en la charla sobre su actualidad y el amor por Independiente Santa Fe, la Selección Colombia fue uno de los grandes temas que hizo brillar los ojos del zaguero central.

“El sueño de vestir los colores de mi país siempre ha estado ahí. Por eso cada vez trato de dar lo mejor de mi a donde voy. Esperemos que algún día llegue esa oportunidad de estra en la Selección Colombia. Yo sigo trabajando con humildad. Hemos hecho grandes cosas en la carrera, hemos estado ahí cerca. Seguiré trabajando y espero algún día tener esa oportunidad que la verdad es muy deseada” afirmó Julián Millán.

Al soy de hoy, el ex Independiente Santa Fe y Nacional de Uruguay lleva un total de 12 partidos jugados con la camiseta del Fluminense de Brasil. Ocho juegos por Brasileirao, tres en la Copa Libertadores de América y uno en la Copa de Brasil. Además, en la actualidad, el defensa colombiano es el compañero del histórico brasileño Thiago Silva en la zaga central del ‘Flu’.

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