Gustavo Puerta se convierte en papá: Oriana, la nueva integrante de la familia del jugador de la Selección Colombia

Por medio de las redes sociales, Gustavo Puerta compartió el nacimiento de su hija, esto mientras hace parte de la convocatoria de Lorenzo.

Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP.

Gustavo Puerta es uno de los convocados por Néstor Lorenzo para la actual fecha FIFA, jornada en la cual la Selección Colombia tiene tres amistosos. El primero de ellos ya se jugó, dejando un empate ante su similar de México. A la ‘Tricolor’ le restan dos juegos más que serán contra Paraguay y Perú.

En ese duelo contra los ‘Aztecas’ el volante fue titular y jugó todo el partido, siendo además uno de los futbolistas con mejor calificación. Tras el Mundial el hombre del Olympiacos se viene consolidando y se podría decir que es uno de los llamados a liderar la nueva era del conjunto ‘Cafetero’.

Ahora bien, es importante que tenga continuidad y que se afiance dentro del campo, pero el ámbito familiar no se puede descuidar. Como cualquier ser humano, el jugador tiene un hogar por el cual velar y recientemente se unió una persona especial, quien será la niña de sus ojos.

Por medio de sus redes sociales, en una publicación compartida junto a su esposa Valeria Valencia, Puerta compartió el nacimiento de Oriana, el fruto del amor entre ellos dos. Según se puede detallar en la descripción, su hija nació el pasado lunes 28 de septiembre y al parecer el lugar fue en Buga, en la Fundación Hospital San José.

¿Se ausenta de los partidos contra Paraguay y Perú?

Como tal la Federación Colombiana de Fútbol no ha comunicado nada con respecto al caso del jugador, pero el hecho que su hija haya nacido en Buga da a entender que abandonó la concentración. No obstante, no hay certeza de que no vaya a regresar para ser parte de esos compromisos, que son el viernes 2 de octubre y el martes 6.

Dicho eso, lo más probable es que Gustavo se devuelva a territorio norteamericano para los juegos que quedan. Ya será decisión de Lorenzo usarlo o no, pero lo cierto es que ni él ni la FCF han dado a conocer que se ausenta por completo. En dado caso que sea así, es casi fijo que se comunique la situación.

Tener en cuenta que la única novedad así importante a resaltar en la titular ante México fue Álvaro Angulo, pues de resto Lorenzo alineó a futbolistas que estuvieron en el Mundial, incluido Puerta. Resta esperar si el timonel decide variar o seguir consolidando el equipo fuerte que él considera va a ser el principal para las competencias oficiales.

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