¿Quiénes ganaron terreno y quiénes perdieron protagonismo con Lorenzo ante México?

Una mirada a aquellos jugadores que empiezan a sumar puntos con el entrenador, además de los que dejaron dudas.

Luis Suárez | Jamie Sabau / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El pasado sábado 26 de septiembre la Selección Colombia jugó un amistoso conta México en Baltimore luego de lo que fue el Mundial del 2026. Como tal el encuentro finalizó 1-1 con la salvedad que la ‘Tricolor’ fue la que abrió el marcador en ese enfrentamiento. Ahora se vienen dos juegos más en lo que seguramente Néstor Lorenzo buscará afianzar idea y probar a algunas de las caras nuevas.

Antes de que se den esos enfrentamientos, en Claro Sports aprovechamos para hablar de los jugadores que de cierta forma lo hicieron bien y empiezan a ganar terreno. De igual forma, ponemos la lupa en aquellos que dejaron dudas y deben elevar el nivel para lo que viene.

Los que ganan terreno

Luis Suárez: no es secreto que a la Selección Colombia le falta gol y un delantero que sea todo un ‘killer’ dentro del área. De a poco puede que Suárez sea ese hombre referente dentro del área para Lorenzo. Ante México convirtió de cabeza, una de las característica que debe tener un atacante. Es un buen comienzo en este ciclo, pero lo más importante va el poder afianzarse y poder trasladar el buen presente que vive en Portugal.

Richard Ríos: uno de los jugadores que más críticas recibió tras el Mundial por su nivel. A eso se añade que ahora está en una liga que a muchos no les grada, que es la árabe. Sin embargo, ante México fue quien puso la asistencia para el gol de Suárez con un buen centro . A eso se añade que se le vio sólido en el mediocampo tanto en la labor defensiva como en la ofensiva.

uno de los jugadores que más críticas recibió tras el Mundial por su nivel. A eso se añade que ahora está en una liga que a muchos no les grada, que es la árabe. Sin embargo, . A eso se añade que se le vio sólido en el mediocampo tanto en la labor defensiva como en la ofensiva. Gustavo Puerta: de los mejores calificados en ese partido. A pesar de no contribuir en el gol, su labor táctica y versatilidad le abonan al terreno que empezó a sembrar en la Copa del Mundo. Lorenzo le da libertad de incorporarse al ataque y lo sabe hacer bien, pues es un volante mixto que sabe llegar al área y generar peligro. Sin duda uno de los llamados a tomar el relevo de este equipo.

de los mejores calificados en ese partido. A pesar de no contribuir en el gol, Lorenzo le da libertad de incorporarse al ataque y lo sabe hacer bien, pues es un volante mixto que sabe llegar al área y generar peligro. Sin duda uno de los llamados a tomar el relevo de este equipo. Yáser Asprilla: uno de los nombres que algunos extrañaron en la cita orbital. Ahora tiene una oportunidad de lujo para afianzarse como el creativo de la ‘Tricolor’ ante el retiro de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Entró para el segundo tiempo y su visión de juego fue importante, aunque faltó que sus compañeros pudieran convertir.

Los que perdieron protagonismo

Kevin Castaño: jugó 71 minutos ante México y fue uno de los jugadores con calificación más baja. Solo ganó uno de los cuatro duelos que tuvo, perdió el único aéreo y solo salió triunfante en uno de los terrestres. Tocó la pelota 55 veces y al ataque casi no se incorporó, aunque hay que decir que era el volante defensivo de referencia. Una oportunidad que no supo aprovechar.

jugó 71 minutos ante México y fue uno de los Tocó la pelota 55 veces y al ataque casi no se incorporó, aunque hay que decir que era el volante defensivo de referencia. Una oportunidad que no supo aprovechar. Álvaro Angulo: la gran novedad en la defensa de Colombia, pues de resto Lorenzo salió con Davinson, Lucumí y Muñoz. De la zaga fue el peor calificado con 6.0, un promedio regular. Ganó uno de los tres duelos que tuvo, perdió uno aéreo y por tierra ganó uno de los dos que le propusieron. Casi no participó en la elaboración, pues solo tocó el balón en 23 ocasiones. Recordemos que fue el reemplazo de Johan Mojica, quien fue el titular en el Mundial.

la gran novedad en la defensa de Colombia, pues de resto Lorenzo salió con Davinson, Lucumí y Muñoz. De Ganó uno de los tres duelos que tuvo, perdió uno aéreo y por tierra ganó uno de los dos que le propusieron. Casi no participó en la elaboración, pues solo tocó el balón en 23 ocasiones. Recordemos que fue el reemplazo de Johan Mojica, quien fue el titular en el Mundial. Jáminton Campaz: Loreno decidió iniciar con Carlos Andrés Gómez por encima de él. Estuvo en cancha por 24 minutos y le ganaron siete de los ocho duelos que propuso, apenas un 18 % de media. No generó ningún remate. Recordemos que él es uno de los jugadores que más quedó en deuda tras el Mundial. Ante México la tendencia siguió a la baja.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La ‘Tricolor’ vuelve a la acción hasta el mes de octubre con dos amistosos más, que serán contra Paraguay y Perú, respectivamente. El primero será el viernes 2 de octubre a las 7:00 p.m, mientras que el otro el martes 6 del mismo mes a las 4:00 p.m.

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