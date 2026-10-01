Nadie tiene mejores números en Centroamérica que Darwin Lom: el nuevo líder de Guatemala

El delantero está en estado de gracia.

Lom celebra su gol ante El Salvador (Concacaf)

A base de goles y asistencias, Darwin Lom carga actualmente con la chapa de uno de los delanteros más temibles de Centroamérica. Si se toman en cuenta sus últimos diez partidos, incluyendo sus presentaciones con club y selección, el atacante guatemalteco registra cinco goles y tres asistencias, números que reflejan el gran momento que atraviesa y que lo colocan entre los futbolistas ofensivos más destacados de la actualidad en la región. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y lo convierte en una de las principales referencias del combinado ‘chapín’.

Lom trasladó ese gran momento al inicio de la Concacaf Nations League. En sus dos primeros partidos con Guatemala consiguió participar directamente en dos goles, con un tanto y una asistencia. Primero asistió a Óscar Santis en uno de los goles de la victoria frente a Jamaica como visitante y posteriormente apareció en el marcador ante El Salvador, anotando uno de los seis tantos con los que Guatemala se impuso en un partido que terminó mostrando toda la capacidad ofensiva del seleccionado.

De esta manera, el delantero comenzó la competencia internacional al mismo nivel con el que venía desempeñándose en su club, The Strongest de Bolivia. Su capacidad para participar en la generación de goles y, al mismo tiempo, aparecer dentro del área para finalizar las jugadas lo convirtió en una pieza determinante para Guatemala durante estas primeras jornadas. Para Luis Fernando Tena, contar con un atacante atravesando semejante momento representa una de las principales armas ofensivas de su equipo.

En The Strongest, además, Lom es actualmente el goleador del año y venía atravesando una gran temporada hasta que una lesión sufrida a comienzos de septiembre en el clásico frente a Bolívar puso en duda su participación con la selección. El problema físico llegó en un momento especialmente inoportuno, justo cuando Guatemala se preparaba para iniciar una nueva edición de la Nations League y el delantero aparecía como una de las principales figuras del equipo.

Sin embargo, el atacante logró recuperarse en tiempo y forma y finalmente pudo estar a disposición de Tena para los primeros compromisos. Su regreso no pudo ser mejor: respondió con una asistencia ante Jamaica y un gol frente a El Salvador, demostrando que la lesión quedó atrás y que mantiene intacta la capacidad goleadora que había mostrado durante su paso por el fútbol boliviano.

La única nota negativa para Lom dentro de este comienzo de competencia llegó desde el aspecto disciplinario. El delantero fue amonestado tanto ante Jamaica como frente a El Salvador y, al acumular dos tarjetas amarillas, deberá cumplir una fecha de suspensión. Por ese motivo, no podrá estar presente en el tercer compromiso de Guatemala, que será como visitante frente a Surinam.

Así, Guatemala deberá afrontar ese partido sin uno de sus principales argumentos ofensivos, mientras Lom tendrá que esperar desde afuera para volver a ponerse a disposición de Tena.

Sus números recientes, sin embargo, hablan por sí solos: cinco goles y tres asistencias en sus últimos diez partidos y participación directa en dos de los primeros goles de Guatemala en la Nations League. Un presente que explica por qué el delantero del The Strongest se ha convertido nuevamente en una de las grandes cartas del fútbol ‘chapín’.

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