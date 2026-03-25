Zlatko Dalic destaca las múltiples cualidades de Colombia

El técnico de la Selección de Croacia sabe que no será un partido fácil ante los sudamericanos.

James Rodríguez y Luis Díaz, con la Selección Colombia. – Vizzor Image.

El técnico Néstor Lorenzo habló este miércoles en la antesala del juego ante Croacia en el Estadio Camping World Stadium ubicado en Orlando, Florida. Sin dar muchas pistas de lo que planteará en el terreno de juego, el argentino está conforme con los jugadores citados y su actualidad en los respectivos clubes.

En la otra orilla, Zlatko Dalic, también atendió a los medios de comunicación en tierras norteamericanas y declaró: “Colombia está entre los tres mejores equipos de Sudamérica, es un equipo que juega un gran fútbol y tiene muy buenos jugadores rápidos que juegan en Europa. Los colombianos tienen muy buena transición y energía, y será un partido muy exigente para nosotros”.

“Tiene muy buenos jugadores”

“Debemos estar listos para responder de la manera correcta contra los rivales más fuertes, debemos ser competitivos. Creo en nuestro equipo, tenemos calidad, y este partido es el camino que debemos seguir para estar lo mejor preparados posible para el Mundial”, agregó el técnico de Croacia.

“Nos estamos adaptando poco a poco a las condiciones y a la diferencia horaria y de temperatura. Tenemos un partido muy pronto, y los chicos son conscientes de que no tenemos mucho tiempo para entrenar y adaptarnos. Nos espera un rival difícil y esperamos lo mejor”.

En la previa se analiza que este sería el 11 titular de Croacia para enfrentar a Croacia en Orlando: Dominik Livaković; Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić – Fiorentina; Kristijan Jakić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Ivan Perišić, Andrej Kramarić y Ante Budimir.

Colombia y Croacia se citan este jueves en Estados Unidos, en uno de los partidos más importantes de esta doble fecha FIFA. Particularmente este duelo será el primero entre la ‘Tricolor’ y los ‘Vatreni’ en toda la historia. Por parte de Néstor Lorenzo, busca defender un invicto de 18 compromisos amistosos desde que está al frente del cuadro ‘cafetero’.

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