Festival Estéreo Picnic 2026: ¿Cómo queda el Line Up por día?
El reconocido festival se celebrará entre el 20 y 22 de marzo del próximo año.
Crece la expectativa de cara a un 2026 repleto de música. En medio de la expectativa por sus seguidores, el Festival Estéreo Picnic anunció su line up oficial por días para la edición de marzo del próximo año. El aniversario °15 del certamen no podía decepcionar con un llamativo cartel para atraer a miles de colombianos y extranjeros.
A través de Claro Sports le contamos todo lo que debe saber al respecto:
¿Cuándo y dónde será el Festival Estéreo Picnic 2026?
Esta nueva edición del FEP 2026, como es tradición, se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. El festival más viral de música en Colombia está pactado entre las fechas del 20 al 22 de marzo del próximo año.
¿Qué artistas y bandas están confirmadas para Estéreo Picnic 2026?
Estos son los artistas confirmados más importantes para la cita musical. Junto a ellos se suman decenas de grupos y/o solistas.
Primer orden: Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter.
Segundo orden: Skrillex, Deftones, Lorde, Peso Pluma, Young Miko, Doechii y Turnstile.
¿Cómo queda el Line Up del Festival Estéreo Picnic 2026, por día? Esto sabemos
Este miércoles, iniciando octubre y faltando menos de seis meses para el inicio del festival, la organización confirmó cuáles son los artistas por día:
Viernes, 20 de marzo: Tyler, The Creator – Lorde – Peggy Gou – Tunstile – Brutalismus 3000 – Addison Rae – Katseye – ¥ØU$UK€ – Djo Royel Otis – TImo – The Dare- The Warming – Balu Brigada – Nicolás y los Fumadores – Six Sex – Elniko Arias – ROZ – Peter Blue – Manú – Entreco – Error999 – Innexen – Briela Veneno.
Sábado, 21 de marzo: The Killers – Peso Pluma – Young Miko – Kygo – Tom Morello – Mochakk – Luis Alfonso – Iván Cornejo – XXXX – The Whitest Boy Alive – Bob Moses – Hyob – Guitarricadelafuente – Jadeline – Universe – Manuel Lizarazo – Machaka – Roi Turbo – Aria Vega – Daniel Andrés – Silvia Ponce.
Domingo, 22 de marzo: Sabrina Carpenter – Skrillex – Deftones – Doechii – Interpol – Ben Böhmer – Men I Trust – Aitana -Lasso – Viagra Boys – 2Hollis – XXXX – Bunt – Hamdi – Macario Martínez – Badsista – Wost – DVD – Pirineos En Llamas – DJ Babatr – Zarigüeya – Antopikos Agraciada.
¿Cuánto cuestan las entradas para Estéreo Picnic 2026? Precios por etapas y VIP
Recuerde que la venta oficial del FEP 2026 se hace por la página oficial de Ticketmaster.
Tres días
General:
- Etapa 1: $1.199.000
- Etapa 2: $1.449.000
- Etapa 3: $1.649.000
- Etapa 4: $1.699.000
VIP:
- Etapa 1: $3.485.000
- Etapa 2: $3.846.000
Zona de menores:
- Etapa 1: $1.081.000
- Etapa 2: $1.201.000
Dos días (preventa Aval el 1 de octubre y general el 3 de octubre)
- Etapa 1: $1.079.000
- Etapa 2: $1.129.000
- VIP: $2.279.000 (etapa 1) y $2.769.000 (etapa 2).
Días individuales
General:
- Etapa 1: $579.000
- Etapa 2: $629.000
VIP:
- Etapa 1: $1.199.000
- Etapa 2: $1.619.000
Zona de menores:
- Etapa 1: $419.000
- Etapa 2: $479.000