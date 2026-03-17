Deportivo Pereira, derrumbado en un presente sin respuestas

Una cadena de situaciones increíbles han dejado al ‘Matecaña’ en el último lugar de la tabla de posiciones.

Deportivo Pereira | Vizzor

Deportivo Pereira vive una época de pesadilla. Aunque el ‘Matecaña’ ha tocado fondo en la segunda categoría, un buen sector de la hinchada insiste en que se trata de la peor crisis en toda su historia. Fuera de casa y en medio de un sinfín de infortunios, el cuadro pereirano va cediendo ventajas de cara a un eventual descenso en el próximo año.

El conjunto dirigido por Arturo Reyes todavía no conoce la victoria. De hecho solo suma 4 puntos de 33 posibles en el semestre, dejando un rendimiento paupérrimo, de apenas el 12% que no respalda el ciclo del timonel samario. Sin embargo, no es el directo culpable al igual que los jugadores, pues todo se encadena desde las decisiones administrativas en cabeza de Álvaro López.

Es una situación muy difícil de analizar. Se le juntaron todos los contratiempos posibles: lesiones, fichajes caídos, el cambio de sede a Yopal y un cuerpo técnico que no haya respuesta de sus intérpretes en el campo de juego. Por debajo de Cúcuta, Alianza y Boyacá Chicó, los aurirrojos tocaron el fondo de la tabla, dejando la posibilidad muy lejana de un solo triunfo después de lo visto futbolísticamente.

Papelones dirigenciales

La gestión de Álvaro López deja muchos pasos en falso. Desde el año pasado se habló de una venta ya finiquitada, la cual se oficializó por medio de un comunicado de prensa. El asunto pareció caerse, pero realmente no hay certezas de qué ocurrió en realidad. A eso se le suma una rendición de cuentas que nunca se dio.

La confección de la nómina para el campeonato, con polémica tras los impagos y el cese de actividades del plantel profesional, dio de qué hablar. Ninguno de los refuerzos pudo actuar en las primeras jornadas, recordando que FIFA tenía una sanción vigente contra el club que le impedía incorporar nuevas caras. Eso le costó la salida de Alejandro Rodríguez, cedido por Deportivo Cali en aras de buscar continuidad.

Con las altas en cancha, después de varios partidos, el equipo involucionó. En medio del problema por las refacciones al Hernán Ramírez Villegas, los ‘Matecañas’ se mudaron a Yopal. Si no hay una rápida adecuación del recinto, no descartan que el club firme su estancia para el segundo semestre. Situación que preocupa a la hinchada, muy furiosa al ver cómo sonó el himno de Casanare y no el de Pereira en el Estadio de las Atalayas.

Y como si fuera poco, después de anunciar un nuevo fichaje, días después se les cayó la posibilidad. La institución tuvo que recalar su oficialidad frente a una llegada que nunca se dio: la de Marcus Vinicius, quien iba a llegar como agente libre después de su paso por Independiente Medellín. El refuerzo se cayó tras ser anunciado. Muy paradójico.

Equipo sin respuesta

Y en cancha no se ve otra cosa más que un juego triste y pálido. Arturo Reyes no recibe el respaldo de sus jugadores, además de que la autocrítica no marca la diferencia. El cargo del técnico no parece estar en tela de juicio, pues López le da luz verde a que siga en el mando. No se ve otra conclusión al ver un equipo que prácticamente se arrastra en el campo de juego.

Los 4 puntos de 33, además de la pretemporada completa, podrían costarle la cabeza a cualquier técnico en Colombia, menos a Reyes. Así se vive el panorama de un Deportivo Pereira que, en menos de cuatro años, ha pasado de la hazaña campeona a tocar la desgracia.

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