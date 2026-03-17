Inter de Bogotá estrena camiseta en homenaje a los Aterciopelados

Bajo el concepto de “Rebeldía Dorada”, el cuadro capitalino le rinde honores a la legendaria agrupación de rock en Latinoamérica.

El homenaje del Inter a Aterciopelados | Foto: Inter de Bogotá

El Internacional de Bogotá sigue rompiendo esquemas. No solo hay que quedarse con su nivel en el campeonato colombiano, pues sin dudas, ha sido uno de los equipos revelación de la Liga. En términos de identidad del club, además de otros temas relativos al marketing, la nueva franquicia es un éxito total.

Desde el envío de su camiseta a la estratosfera, además de la captación de nuevos hinchas que se han sentido identificados, llega otro hito para la joven institución. Todo va hacia su tercera camiseta para la temporada, bajo el concepto de la “Rebeldía Dorada”, como un homenaje a la música colombiana. El gesto cultural va como un homenaje a la agrupación de Aterciopelados.

El lanzamiento del uniforme tiene un fin especial. Rememorar el famoso álbum El Dorado, el cual tuvo un valor gigante en la historia del rock en Latinoamérica. La tercera camiseta, en palabras del club en un comunicado, va encaminada a “celebrar el espíritu rebelde que ha ayudado a moldear la identidad cultural de la ciudad”.

Respecto al disco El Dorado, fue lanzado en 1995 y tuvo canciones emblemáticas como Bolero Falaz, Florecita Rockera, Candela y demás. Llegó como una alternativa local y conectada con la identidad cultural de Colombia. El club bogotano decidió unirse a este fin, que se ve ligado con la promoción de una nueva iniciativa a los simpatizantes del fútbol en la capital.

“Queremos honrar esa rebeldía que Aterciopelados ha sostenido durante más de 30 años y traer su espíritu a una nueva generación, esta vez a través del fútbol“, fueron las palabras de Mauricio Ucrós, director de marketing de la institución. Se plantea como un encuentro de dos mundos: la música y el fútbol.

En 1995, 𝗔𝘁𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼𝗽𝗲𝗹𝗮𝗱𝗼𝘀 lanzó 𝘌𝘭 𝘋𝘰𝘳𝘢𝘥𝘰, un álbum que cambió la forma de entender la música en Colombia.



Fue una declaración de identidad. De cuestionar el camino trazado.Y de crear uno propio.



Treinta años después, ese espíritu sigue vivo.



E inspirados… pic.twitter.com/8MCvIzeewB — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) March 17, 2026

“Las transformaciones culturales comienzan cuando alguien se atreve a cuestionar el molde. Hoy nos sentimos inspirados por Aterciopelados y quisimos rendirles este homenaje”, complementó Ucrós.

Respecto al uso de la tercera camiseta, se dará en dos partidos oficiales para el primer semestre. El primero será el domingo 22 de marzo, frente a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot. Un homenaje muy sentido a Aterciopelados, grupo que traspasó fronteras y tomó la bandera del rock colombiano.

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