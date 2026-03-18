Jhon Durán recupera confianza y anota su segundo gol con el Zenit

El delantero fue el encargado de darle el triunfo al cuadro de San Petersburgo por la copa doméstica.

Jhon Durán anota con el Zenit | Foto por MIKE KIREEV / NURPHOTO VIA AFP

Jhon Jáder Durán prolonga su buen nivel con el Zenit. Parece que ya cumplió con la adaptación requerida para llegar al fútbol ruso. Entre polémicas en el último tiempo, el delantero espera enderezar el camino y hacerse a un lugar en la convocatoria de Néstor Lorenzo por la Selección Colombia.

Después de su bautizo de gol, el pasado fin de semana, Durán repitió la dosis por la Copa de Rusia este miércoles. El primer tanto fue contra el Spartak de Moscú por la Liga, mientras que en el certamen alterno, marcó en el apretado triunfo por 1-0 ante el Dynamo Mackhachkala, por los playoffs regionales. Gracias al festejo del cafetero, el elenco de Sergei Semak pudo abrazarse a la victoria. Wílmar Barrios, capitán del cuadro celeste, fue inicialista y disputó todo el compromiso.

El gol de Jhon Durán

Sobre los 45′, cerca de irse al entretiempo, Durán anotó de pena máxima y convirtió previo a la caminata a los camerinos. El atacante, desde los doce pasos, definió con pierna zurda y envió la pelota a todo un rincón. Ya son 7 goles para él en 26 partidos a lo largo de la temporada.

Jhon Córdoba marcó en la misma competición

Previo al tanto de Durán, en el compromiso del Zenit, el martes le tocó al Krasnodar hacer los honores. El elenco defensor del título en la Liga de Rusia goleó por 4-0 al CSKA de Moscú. Jhon Córdoba se hizo sentir con gol y asistencia, aportando su grano de arena para el categórico triunfo.

En menos de diez minutos, asistió a Joao Batxi para el segundo gol (48′), mientras que su festejo se dio más tarde con la gentileza de Nikita Krivtsov. Enganchó a su marca y sacó un potente derechazo. Terminó dejando al portero a mitad de camino, desatando la euforia de los simpatizantes locales.

Buen balance del talento colombiano en Rusia. Seguro Córdoba está en los planes de Lorenzo, pero el tema de Durán sigue en “veremos”. La competencia está reñida y todo indica que solo un hombre más, aparte de Luis Javier Suárez, integrará la lista de centrodelanteros para la ‘Tricolor’.

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