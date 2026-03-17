Mateo Castillo, cotizado al alza en América de Cali

El jugador del ‘Escarlata’ podría entrar en el radar de la Selección Colombia como un lateral derecho provisional.

Mateo Castillo, jugador del América de Cali | Vizzor

El América de Cali vive un estado de gracia por el carril derecho. Mateo Castillo, sin duda, ha sido un hombre que le brindó garantías a esa zona por su rol polifacético. El cartagenero ha sido un lateral que viene resaltando en el plantel comandado ahora por David González.

No solo es un hombre que cumple su labor defensiva. De hecho, el futbolista de 23 años suma dos goles en el campeonato. Marcó el pasado 29 de enero ante Once Caldas y, en la última fecha, logró reportarse con festejo para rescatar un punto contra Deportes Tolima el domingo 15 de este mes.

Titular clave y uno de los más destacados, no deja de tener calificaciones altas. A la fecha, según SofaScore, lleva un promedio de puntuación que corresponde al 7.24, uno de los más altos que ostenta el ‘Escarlata’ en una exigente temporada. No demora en salir del fútbol colombiano, pues ya se habla de un fuerte interés de afuera para quedarse con sus servicios.

La Selección Colombia: su próximo objetivo

Así como la convocatoria está en “veremos”, Castillo pisa fuerte para entrar dentro de la citación para los próximos amistosos. De requerirlo así Néstor Lorenzo, frente a la lesión de Daniel Muñoz y un nivel irregular de Santiago Arias en Independiente, el lateral le podría ganar el pulso a otro hombre como Andrés Román en aras de vestir los colores de su país. Con todo y eso, lleva chances de romper el estigma de Lorenzo por no llevar muchos nombres del rentado local.

Potenciado como una “bala” para el esquema de David González, el lateral sueña con recibir la oportunidad de la ‘Tricolor’ y hacerse, por qué no, un lugar de cara al recambio generacional. Así lo dejó entrever en conferencia de prensa, esto luego de una presentación magistral contra Deportes Tolima.

“Es un sueño por el que trabajo día a día. La verdad que siempre lo tengo en mente, pero eso va a llegar solo. Gracias al trabajo que hago y que vengo haciendo, pues cada día va a estar más cerca. Es un sueño para mí y mi familia, pero tampoco me apuro. Eso va a llegar solo, y si es ahorita, bienvenido sea”, puntualizó en su último diálogo oficial con los medios.

Mateo Castillo celebra con América | Vizzor

Por lo pronto, América de Cali espera seguir contando con el grandioso nivel de Castillo para el remate de temporada. Su contrato va hasta finales de 2027, un dato no menor por el interés que se va a crear por los servicios del cartagenero. Su valor de mercado, hasta ahora, es de 650 mil dólares según Transfermarkt.

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