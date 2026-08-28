Vuelta a España 2026, etapa 7: los mejores momentos de la carrera del 28 de agosto

El noruego Andreas Leknessund conquistó la séptima etapa, mientras que Pogacar mantiene la ventaja en la clasificación general

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026 dejó una jornada marcada por la fuga y los movimientos en la montaña. Andreas Leknessund aprovechó su oportunidad y se llevó la victoria después de completar el recorrido entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, mientras la pelea entre los favoritos también tuvo diferencias importantes.

Tobias Halland Johannessen completó el 1-2 del Uno-X Mobility y Wout van Aert terminó tercero, mientras Tadej Pogacar defendió el liderato de la clasificación general. Revive las mejores acciones, ataques, momentos decisivos y la llegada de una etapa que volvió a mover la carrera.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 28 de agosto en la Vuelta a España 2026

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026 se disputó este viernes 28 de agosto sobre un recorrido de 149.8 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares. La jornada fue catalogada de montaña y presentó cinco ascensos puntuables: Puerto El Remolcador, de segunda categoría y 12.4 kilómetros al 4.3%; Alto de Zucaina, de tercera categoría y 5.5 kilómetros al 5%; Fuente de Rubielos, de tercera categoría y seis kilómetros al 6.3%; Puerto de San Rafael, de segunda categoría y 11.1 kilómetros al 4.3%; y el ascenso final a Aramón Valdelinares, de primera categoría, con 9.8 kilómetros al 5.9% y meta a 1,963 metros de altitud.

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