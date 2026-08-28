Vuelta a España 2026, etapa 7: los mejores momentos de la carrera del 28 de agosto

Publicado por Adriana Díaz

El noruego Andreas Leknessund conquistó la séptima etapa, mientras que Pogacar mantiene la ventaja en la clasificación general

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026 dejó una jornada marcada por la fuga y los movimientos en la montaña. Andreas Leknessund aprovechó su oportunidad y se llevó la victoria después de completar el recorrido entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, mientras la pelea entre los favoritos también tuvo diferencias importantes.

Tobias Halland Johannessen completó el 1-2 del Uno-X Mobility y Wout van Aert terminó tercero, mientras Tadej Pogacar defendió el liderato de la clasificación general. Revive las mejores acciones, ataques, momentos decisivos y la llegada de una etapa que volvió a mover la carrera.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 28 de agosto en la Vuelta a España 2026

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026 se disputó este viernes 28 de agosto sobre un recorrido de 149.8 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares. La jornada fue catalogada de montaña y presentó cinco ascensos puntuables: Puerto El Remolcador, de segunda categoría y 12.4 kilómetros al 4.3%; Alto de Zucaina, de tercera categoría y 5.5 kilómetros al 5%; Fuente de Rubielos, de tercera categoría y seis kilómetros al 6.3%; Puerto de San Rafael, de segunda categoría y 11.1 kilómetros al 4.3%; y el ascenso final a Aramón Valdelinares, de primera categoría, con 9.8 kilómetros al 5.9% y meta a 1,963 metros de altitud.

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