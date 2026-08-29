Vuelta a España 2026, en vivo: ¡Otro retiro en el marco de la etapa 8!

Siga todas las emociones de la fracción de este sábado, que unirá caminos entre Puçol y Xeraco.

Etapa 8 de la Vuelta a España, en vivo | Claro Sports

Minuto a minuto Etapa 8 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 29 de agosto

Todavía faltan varios kilómetros para el sprint y el puerto del día. En esa clasificación por puntos parece que Wout van Aert se empieza a consolidar siendo el líder con 104 puntos. Pogacar es segundo con 102 y Mathew Brennan tercero con 60. El Visma propone de nuevo ritmo en el pelotón y se rotan con el Alpecin. Ya han logrado bajar la diferencia a cinco minutos con Fernández, quien sigue solo en punta haciendo un gran esfuerzo. Mattia Gaffuri es otro de los corredores que abandona tras esa caída en la zona neutralizada. Ya son tres salidas con la del italiano en esta jornada. Al parecer ese accidente fue más duro de lo que se pensaba. El pelotón sigue viajando sin poner todavía un ritmo claro. Esta etapa 8 solo tiene un sprint intermedio y un puerto de montaña de tercera categoría después de la mitad del recorrido. Si todo sale como se espera, los velocistas pueden tener una oportunidad de pelear la victoria hoy. Caída de tres corredores en el pelotón. En estos momentos el trazado se presenta técnico y hay algunos pasos por zonas estrechas, lo que a veces hace que cualquier roce pueda derivar en caída. ¡Otro retiro en la etapa 8! El NSN Cycling Team se queda sin una de sus fichas debido al abandono de Floris van Tricht. Este corredor también estuvo involucrado en el accidente en la salida de la jornada de hoy. Tadej Pogacar sigue siendo el líder de la general con 3 minutos y 50 segundos de diferencia sobre Enric Mas, que es su perseguidor más cercano. Primoz Roglic ocupa el tercer lugar y de ahí hacia abajo ciclistas como Felix Gall, Sepp Kuss, Oscar Onley y Richard Carapaz están peleando ese podio. En estos momentos el Visma es el equipo que tira del pelotón. Sinuhé Fernández continúa en punta ya con más de cinco minutos de diferencia. Algunos corredores intentan formar un grupo perseguidor, pero el lote no deja, no hay mucho permiso en el los favortios. La etapa 8 deja un retiro en el Kern Pharma, equipo en el que milita Iván Ramiro Sosa. Diego Uriarte abandona La Vuelta por un accidente que sufrió en la salida neutralizada de hoy. Así está la situación de carrera en estos momentos. Sinuhé Fernández del Burgos va en cabeza con más de tres minutos de diferencia con respecto al pelotón. Es la primera fuga que se logra armar. Sin embargo, todavía falta mucho trazado como para dar un veredicto final. ¡Bienvenidos al directo de la etapa 8 de La Vuelta! Damos inicio al minuto a minuto de la etapa 8 de la Vuelta a España 2026, la penúltima de la primera semana de esta grande. En total son 172 kilómetros de recorrido entre Pucol y Xeraco. Los corredores ya tomaron salida hace un par de minutos.

¿A qué hora empieza la Etapa 8 de la Vuelta a España 2026 hoy 28 de agosto?

De acuerdo con la organización, la salida de los pedalistas en Puçol tendrá su inicio sobre las 13:42 horas locales (6:42 de COL y las 5:42 de MX). Será una fracción más tranquila para los candidatos en la clasificación general, pues no habrá mucha emoción en materia de puertos montañosos. Nueva oportunidad para embaladores.

Salida y ruta Etapa 8, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

Para la jornada de este sábado, habrá un sprint intermedio en el Simat de la Validigna. Apenas coronen el premio en la velocidad, subirán el Puerto de Barx de tercera categoría con 8.6 kilómetros al 3.8%. Ya después la fuga tendrá el respectivo descenso para llegar en la meta sobre Xeraco. El recorrido tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

Etapa 8 de La Vuelta | Pro Cycling Stats

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la carrera en Colombia. La etapa se podrá seguir en Canal Caracol, ESPN y RCN. A su vez, estas cadenas cuentan con plataformas digitales para acceder vía streaming con el sitio web de Caracol, Ditu, Disney+ y el canal de YouTube de Deportes RCN.

Te puede interesar: