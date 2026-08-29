Lando Norris extiende su contrato con McLaren hasta 2030

El campeón mundial de 2025 alargó su vínculo con la escudería de Woking tras ganar dos carreras consecutivas

El piloto británico extendió su relación con el equipo papaya | Reuters

Lando Norris seguirá corriendo con McLaren. La escudería británica anunció la renovación del campeón mundial de 2025 hasta finales de 2030, con una opción multianual que podría extender todavía más su permanencia dentro del equipo.

El acuerdo sustituye al contrato anterior del británico, que tenía vigencia hasta el final de la campaña 2027. Además de garantizar su continuidad, McLaren entregará a Norris uno de los MCL39 con los que disputó la temporada 2025 y conquistó su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1.

“McLaren es mi casa y estoy muy contento de firmar un nuevo contrato para seguir con el equipo al menos hasta 2030”, señaló el piloto. “Cuando comencé este viaje hace nueve años tenía claros mis objetivos: devolver a McLaren al frente y ganar campeonatos. Lo conseguimos, pero queremos más”.

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Lando Norris, una carrera ligada a McLaren

Norris llegó a McLaren en 2017 como piloto de pruebas y desarrollo antes de conseguir un asiento titular para la temporada 2019. Desde entonces se ha convertido en uno de los pilares del proyecto que llevó nuevamente a la escudería a la parte alta de la Fórmula 1.

A sus 26 años suma 13 victorias, 18 pole positions y 48 podios. Con 163 Grandes Premios, suma más que cualquier otro piloto en la historia de la escudería papaya.

Zak Brown, CEO de McLaren, destacó que Norris ha sido fundamental en la transformación del equipo, que pasó de competir en la parte baja de la parrilla a conquistar los campeonatos de constructores de 2024 y 2025, además de conseguir su primer título de pilotos en 17 años.

Andrea Stella también resaltó la continuidad que representa mantener al británico junto a Oscar Piastri. El australiano tiene contrato hasta finales de 2028, por lo que McLaren mantiene asegurada a su actual pareja de pilotos para las próximas dos temporadas.

Norris recupera terreno en la temporada 2026

La campaña actual ha sido una montaña rusa para Norris. En las primeras seis carreras apenas consiguió un podio, con un segundo lugar en Miami, además de dos quintos puestos, dos abandonos y una carrera en la que ni siquiera pudo tomar la salida.

Desde Barcelona, sin embargo, sus resultados comenzaron a mejorar. Norris regresó al podio en el Gran Premio de Cataluña y, después de una racha de tres ausencias del Top 3, volvió a subir a lo más alto.

El campeón mundial consiguió su primera victoria de 2026 en Hungría el pasado 26 de julio, justo antes del parón de verano. En su regreso a la actividad mantuvo el impulso y ganó nuevamente en Zandvoort para sumar su segundo triunfo consecutivo.

La racha le permitió recuperar terreno en el Campeonato de Pilotos. Norris ya superó a Charles Leclerc para colocarse en la cuarta posición y se encuentra a 24 puntos de Lewis Hamilton y George Russell, quienes permanecen empatados en el segundo puesto.

Con su futuro asegurado hasta 2030 y nuevamente instalado entre los protagonistas del campeonato, Norris afrontará los próximos años como una de las piezas centrales del proyecto con el que McLaren pretende prolongar su nueva etapa de éxito en la Fórmula 1.

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