Sacudón: ¡Tadej Pogacar sufre dura caída y se retira de la Vuelta a España 2026!

El principal candidato para quedarse con la clasificación general individual terminó con varias lesiones y se fue en ambulancia.

Tadej Pogacar y su accidente en la Vuelta a España. – @teledeporte.

Una situación totalmente impensable se ha presentado durante la octava jornada de la Vuelta a España 2026. El ciclista esloveno Tadej Pogacar, quien venía ostentando un sólido liderato de la clasificación general, sufrió una fuerte caída que le provocó serias lesiones en varias partes de su cuerpo. Casi de inmediato, tuvo que ser asistido por una ambulancia y se confirmó su retiro de la competencia.

El percance se presentó a 32 kilómetros de la meta, cuando la carrera iba con el pelotón compacto y sin fugas. Las cámaras de televisión no alcanzaron a captar la situación completa desde el helicóptero, pero se observó que el ciclista más fuerte de la actualidad se enredó con otro competidor y conoció el rigor del pavimento. De inmediato, se activó la expectativa por su estado de salud.

❌Caída de Tadej Pogacar a 32 kilómetros de meta en la etapa 8 de la #VueltaRTVE29a



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Tras algunos minutos en reposo y visiblemente mareado, el principal candidato al título pudo ponerse de pie. De inmediato, se observó que las principales afectaciones estuvieron en su hombro izquierdo y en el rostro. A duras penas, pudo dar unos pasos y se vio que la dirección que tomó no fue hacia su bicicleta, sino que se dirigió de inmediato hacia una ambulancia.

En medio del dolor por el accidente, alguien pareció preguntarle a Pogacar si estaba para continuar, pero sus gestos fueron de negativa y procedió a quitarse el casco de inmediato. Por lo que se ve en las imágenes iniciales, se teme que haya una lesión de consideración en el hombro, articulación muy sensible por su estructura y que suele requerir de varios meses para recuperar.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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Hablando sobre el momento exacto de la caída, hay un detalle que llama la atención. El esloveno venía marchando en total calma junto con el grupo y desvió la mirada para tirar un recipiente de hidratación afuera de la carretera. Cuando regreso la vista al trazado, pareció sorprenderse por otra rueda y ahí arrancó el pánico. Por el momento, parece que fue una distracción suya la que le significó el retiro.

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Con el paso de los minutos y su traslado en la ambulancia se confirmaba entonces que Pogacar abandonaba la competencia y que el nuevo líder de la clasificación general individual en la Vuelta a España 2026 era el local Enric Mas. Se espera un comunicado oficial por parte del UAE Team Emirates XRG en el que se indique el diagnóstico de salud de su corredor.

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