Tottenham vs Newcastle en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 2

¡Spurs y Magpies se ven las caras en la fecha 2 de la Premier League!

Tottenham y Newcastle se enfrentan este sábado 29 de agosto en uno de los partidos de la jornada 2 de la Premier League 2026-2027. El Tottenham Hotspur Stadium recibe un duelo en el que ambos conjuntos buscan conseguir su primera victoria de la temporada en el campeonato inglés.

Los Spurs regresan a casa después de un inicio complicado en la Premier League, con una derrota 3-0 en su visita al Brentford. Sin embargo, Tottenham llega con otra sensación después de golear 5-1 al Charlton Athletic en la Carabao Cup, resultado con el que buscará tomar impulso frente a su afición.

Newcastle tampoco pudo ganar en su presentación liguera, aunque rescató un empate 2-2 ante Liverpool. Las Urracas también tuvieron actividad entre semana y avanzaron en la Carabao Cup después de superar 3-2 al West Bromwich Albion.

Entre los jugadores a seguir aparecen Mikey Moore, Dominic Solanke, Kevin Danso y Savio por parte del Tottenham, mientras que Newcastle cuenta con nombres como Nick Woltemade, Bazoumana Touré, Harvey Barnes y Jacob Ramsey.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a las Urracas. Newcastle se impuso 2-1 en este mismo escenario el pasado 10 de febrero, con anotaciones de Malick Thiaw y Jacob Ramsey, mientras que Archie Gray descontó para los Spurs.

Sigue en Claro Sports nuestro minuto a minuto del Tottenham vs Newcastle, con las alineaciones, las acciones más importantes, goles y el resultado de la jornada 2 de la Premier League 2026-2027.