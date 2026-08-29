Leandro Paredes cuestiona sanción de FIFA tras la final del Mundial 2026: “Parece exagerada”

El mediocampista calificó de excesiva su sanción de 10 partidos tras la final del Mundial 2026, mientras la AFA prepara una apelación ante la FIFA

El jugador de Boca reacciona a la sanción | CHARLY TRIBALLEAU / AFP

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España continúa generando consecuencias fuera de la cancha. Leandro Paredes habló por primera vez sobre la suspensión de 10 partidos que recibió por parte de la FIFA debido a los incidentes registrados después del encuentro disputado el pasado 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El mediocampista argentino consideró que el castigo no corresponde con lo ocurrido y puso como referencia la sanción que recibió Gavi.

El jugador de Boca Juniors se refirió al tema en zona mixta después del triunfo de su equipo ante Lanús. Paredes deberá cumplir 10 partidos de suspensión con la selección argentina y pagar una multa de 90 mil dólares, mientras que Nahuel Molina fue castigado con siete encuentros, Thiago Almada con uno y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, con tres. Por España, Gavi recibió una fecha de suspensión.

Paredes cuestiona la diferencia entre su sanción y la de Gavi

Paredes no ocultó su desacuerdo cuando fue consultado por la resolución del organismo internacional. El mediocampista centró su reclamo en la diferencia entre sus 10 partidos de suspensión y el encuentro que deberá cumplir Gavi, futbolista español involucrado en los cruces posteriores al partido por el título.

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“Parece exagerada, porque lo raro es que a Gavi le dieron una fecha y es el que me pega una piña en el pecho. Pero bueno, ya está. Ahora queda apelar y ver si pueden reducir la sanción, nada más”, declaró Paredes en zona mixta. El argentino considera que existe margen para modificar la resolución una vez que la defensa presente sus argumentos ante la FIFA.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA había abierto el procedimiento después de analizar el informe sobre los incidentes de la final. De acuerdo con la información publicada por el organismo el 29 de julio, Paredes quedó bajo investigación por tres posibles infracciones relacionadas con agresión, mientras que Molina afrontó dos cargos por esa misma conducta, uno consumado y otro en grado de tentativa. También hubo procedimientos por conducta antideportiva contra Molina, Almada y Gavi.

La resolución llegó el 21 de agosto. FIFA determinó 10 partidos y 90 mil dólares para Paredes; siete fechas y 90 mil dólares para Molina; una fecha y 30 mil dólares para Almada; y tres partidos y 30 mil dólares para Ayala. Gavi recibió un encuentro de suspensión y una multa de 30 mil dólares. Las sanciones, de acuerdo con el Código Disciplinario, deben trasladarse a los siguientes encuentros de las respectivas selecciones.

Paredes considera que la instancia de apelación puede modificar el escenario. Al ser cuestionado sobre las posibilidades de obtener una reducción, respondió: “Creo que se puede reducir porque, para mí, es excesiva. Hay gente que trabaja en eso y ojalá se pueda”. Su postura coincide con la línea que adoptará la Asociación del Fútbol Argentino para intentar modificar las resoluciones.

La AFA prepara una apelación por las sanciones de la FIFA

La AFA ya comenzó a trabajar en la estrategia jurídica para recurrir las sanciones, aunque primero espera recibir los fundamentos completos de las resoluciones. La propia federación informó que pretende acudir ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA y contempla al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) como eventual última instancia si los recursos dentro del organismo internacional no prosperan.

Antes de esa apelación, la federación argentina consiguió una modificación importante en la forma de cumplir las suspensiones. FIFA aceptó el pedido de la AFA para que Paredes, Molina, Almada y Ayala puedan descontar sus sanciones tanto en amistosos de clase A como en partidos oficiales, según cuál se dispute primero. La decisión no reduce el número de encuentros de castigo, pero permite que Argentina utilice sus próximos compromisos de preparación para cumplir las fechas.

La AFA explicó que esta autorización no significa que haya renunciado a discutir las penas. El siguiente objetivo será reducir principalmente los castigos aplicados a Paredes y Molina, además de revisar las medidas impuestas contra la propia asociación. La federación recibió multas por un total de 321 mil dólares por distintas infracciones durante el Mundial y una sanción que contempla encuentros como local con aforo limitado al 50%; parte de esas medidas quedó suspendida bajo un periodo probatorio.

De esta manera, el expediente disciplinario derivado de la final del Mundial 2026 todavía no está cerrado. Paredes mantiene por ahora una suspensión de 10 encuentros con Argentina, pero tanto el futbolista como la AFA confían en que la instancia de apelación pueda modificar el número de partidos. Mientras llega una resolución, los amistosos de la selección argentina contarán para cumplir el castigo, una condición que puede reducir el tiempo que el mediocampista permanezca fuera de las convocatorias.

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