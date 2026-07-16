Colombia quiere convertirse en el centro mundial de la doma respetuosa y las terapias asistidas con caballos

La Fundación Caballos con Alas lanza una iniciativa que integra educación ecuestre, terapias asistidas con caballos y desarrollo rural para posicionar al país como un destino internacional alrededor del caballo.

La Fundación Caballos con Alas lanza iniciativa | Cortesía.

La Fundación Caballos con Alas anunció el lanzamiento de una estrategia de largo plazo que busca convertir a Colombia en uno de los principales referentes internacionales en doma respetuosa, comunicación con el caballo y terapias asistidas con caballos, integrando conocimiento, bienestar animal, desarrollo rural y salud mental en una misma plataforma.

La iniciativa nace bajo la convicción de que el caballo es mucho más que un compañero de trabajo o de deporte: es un maestro capaz de fortalecer la confianza, la comunicación, la regulación emocional y el desarrollo humano.

Como primer gran paso de esta visión, la Fundación realizará en septiembre de 2026 el Primer Congreso Mundial de Domadores, un encuentro internacional que reunirá en Bogotá a algunos de los referentes más importantes del mundo en doma respetuosa, trabajo en libertad y comunicación con el caballo.

Entre los invitados internacionales se encuentran Jean-François Pignon, Cristóbal Scarpati, Christina Marz y Waldo Franco, instructor certificado de la metodología de Monty Roberts, quienes compartirán sus conocimientos con asistentes provenientes de Colombia y diferentes países

Sin embargo, el Congreso representa solo el inicio de una visión mucho más amplia.

La Fundación trabaja para consolidar un ecosistema que permita que Colombia sea reconocida internacionalmente no solo por la excelencia de sus profesionales ecuestres, sino también por el desarrollo de programas de formación, investigación y terapias asistidas con caballos, donde animales retirados puedan encontrar una segunda oportunidad de vida contribuyendo al bienestar físico, emocional y mental de niños, adultos, personas con discapacidad, veteranos, familias y comunidades.

Esta visión integra el bienestar equino con el bienestar humano, promoviendo modelos sostenibles que beneficien tanto a los caballos como a las comunidades rurales, terapeutas, profesionales ecuestres e instituciones interesadas en desarrollar programas de intervención asistida con caballos.

“Creemos que Colombia tiene todo el potencial para convertirse en uno de los grandes referentes mundiales en una nueva forma de relacionarnos con el caballo: desde el respeto, el conocimiento y el bienestar mutuo. Nuestro propósito es construir un movimiento que trascienda un Congreso y que impulse al país como un destino internacional para la educación ecuestre, las terapias asistidas con caballos y la transformación social.”

A través de la plataforma A Través del Ojo del Caballo, la Fundación continuará desarrollando congresos, programas educativos, proyectos de retiro digno para caballos pensionados, formación de terapeutas, alianzas internacionales e iniciativas que fortalezcan la cultura ecuestre y el desarrollo rural sostenible en Colombia

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