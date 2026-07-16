¿Podrá Messi ganar el Balón de Oro jugando con el Inter Miami y no en Europa?

La posibilidad de que Lionel Messi conquiste su noveno Balón de Oro tomó fuerza antes de la final entre Argentina y España

Messi podría ser candidato al Balón de Oro | Reuters

A solo unos días de la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España, el nombre de Lionel Messi volvió a instalarse en la conversación por un tema que parecía descartado hace algunos meses: la posibilidad de conquistar un nuevo Balón de Oro. El recorrido de la Albiceleste hasta el partido por el título, con el capitán como una de las principales referencias del equipo, reabrió el análisis sobre sus opciones de quedarse con el reconocimiento individual.

La discusión tomó fuerza conforme Argentina avanzó en el torneo y ahora muchos consideran que una victoria en la final podría modificar el panorama rumbo a la entrega del premio. En caso de que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni levante la Copa del Mundo, el desempeño de Messi durante la temporada volvería a ocupar un lugar central en la evaluación.

La conversación incluso fue retomada por los propios organizadores del Balón de Oro. A través de sus plataformas oficiales publicaron una explicación sobre uno de los temas que más dudas ha generado entre aficionados: si un futbolista puede obtener el galardón sin militar en un club europeo.

La respuesta fue afirmativa. Los responsables del premio recordaron que el Balón de Oro nació en 1956, cuando únicamente podían aspirar al reconocimiento jugadores europeos que compitieran en ligas del continente. Con el paso de los años el reglamento evolucionó hasta abrir la candidatura a futbolistas de cualquier nacionalidad.

También explicaron que en 1995 el reconocimiento amplió sus criterios al permitir la participación de jugadores de cualquier país, siempre que actuaran en Europa. Posteriormente, desde 2007, desapareció esa limitación y el premio comenzó a reconocer únicamente al futbolista con el mejor rendimiento a nivel mundial, sin importar la liga en la que compita.

Ese cambio resulta relevante en el contexto actual de Messi, quien juega con Inter Miami en la Major League Soccer. Su presencia fuera del fútbol europeo ya no representa un impedimento reglamentario para aspirar al Balón de Oro, siempre que su desempeño sea considerado el más destacado durante el periodo de evaluación.

Los organizadores también recordaron que el propio Messi ya figura como el único ganador del Balón de Oro perteneciendo a un club fuera de Europa. Sin embargo, precisaron que esa situación tuvo una particularidad relacionada con el sistema de votación utilizado para esa edición.

Según la explicación oficial, desde 2022 el Balón de Oro dejó de evaluarse por año natural y pasó a calificarse con base en la temporada futbolística, comprendida entre agosto y julio. Por ello, cuando Messi recibió ese reconocimiento, buena parte del análisis del jurado correspondió a lo realizado con el Paris Saint-Germain, equipo del que salió antes de incorporarse al Inter Miami.

Con Argentina instalada en la final del Mundial 2026 y Messi como uno de los protagonistas del torneo, el desenlace del domingo podría influir en una de las decisiones individuales más esperadas del fútbol. Si la Albiceleste consigue el campeonato, el capitán argentino volverá a colocarse entre los principales candidatos para añadir otro Balón de Oro a una trayectoria que ya lo mantiene como el máximo ganador en la historia del reconocimiento.

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