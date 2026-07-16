Los jugadores que se fueron de la Liga MX para el Apertura 2026

Varios jugadores destacados y directores técnicos, entre ellos Sergio Canales y Enner Valencia, finalizaron sus ciclos en distintos clubes de la Liga MX antes del inicio del torneo Apertura 2026

Futbolistas que no estarán en el Apertura 2026 de la Liga MX. | Imago 7

La Liga MX comenzará el torneo Apertura 2026 este jueves 16 de julio, cuando Necaxa reciba al Atlante en el partido que abrirá la Jornada 1. El campeonato iniciará mientras se disputa la etapa final del Mundial 2026 y después de un mercado de transferencias que sigue abierto, pero que ya dejó movimientos en planteles y cuerpos técnicos.

Sergio Canales, Enner Valencia, Jonathan dos Santos, Luis Quiñones y Stiven Barreiro forman parte de los futbolistas que terminaron su relación con clubes mexicanos. A las bajas dentro de las plantillas se sumaron las salidas de André Jardine, Efraín Juárez y Diego Cocca de los banquillos de América, Pumas y Atlas, respectivamente.

Sergio Canales deja Monterrey y regresa al Racing de Santander

Sergio Canales concluyó su etapa con los Rayados de Monterrey después de tres años en el fútbol mexicano. El mediocampista llegó al club regiomontano en julio de 2023 procedente del Real Betis y, para la temporada 2026-27, decidió regresar al equipo en el que comenzó su carrera profesional.

El español fue presentado como primer refuerzo del Racing de Santander para su regreso a LaLiga. Canales vuelve a la institución 16 años después de su salida y deja a Monterrey como una de las bajas del plantel para el nuevo campeonato mexicano.

Enner Valencia y Luis Quiñones terminan su etapa con Pachuca

Pachuca también realizó cambios en su ataque. Enner Valencia no renovó su contrato y puso fin a su segunda etapa con los Tuzos, después de haber regresado para la temporada 2025-26. El ecuatoriano dejó al club tras disputar el Mundial 2026 y quedó en libertad para negociar su siguiente destino.

Durante sus dos periodos con Pachuca, Valencia registró 26 goles en 47 partidos. La institución también confirmó la salida de Luis Quiñones, quien continuará su carrera con América de Cali, después de permanecer una temporada con el conjunto hidalguense.

Jonathan dos Santos y Stiven Barreiro también se despiden

En América, Jonathan dos Santos cerró su etapa después de formar parte del equipo que conquistó el tricampeonato de Liga MX. El auxiliar Paulo Víctor también dejó la institución tras trabajar junto a André Jardine desde 2023. Por su parte, Stiven Barreiro salió del León luego de seis años, debido a que su contrato no fue renovado para el Apertura 2026.

André Jardine, Efraín Juárez y Diego Cocca dejan sus banquillos

América y André Jardine acordaron terminar su relación después de tres años. El brasileño consiguió seis títulos, entre ellos las ligas del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Guillermo Almada tomó la dirección técnica del conjunto de Coapa para iniciar una nueva etapa en el Apertura 2026.

Efraín Juárez también dejó Pumas después de llevar al equipo a la final del Clausura 2026. El entrenador mexicano aceptó la propuesta del Győri ETO de Hungría para continuar su carrera en Europa, mientras que Esteban Solari regresó al conjunto universitario para asumir la dirección técnica.

La salida más cercana al inicio del torneo fue la de Diego Cocca. Atlas terminó la segunda etapa del argentino a tres días del comienzo del Apertura 2026, por lo que la directiva deberá iniciar el campeonato con una modificación en su cuerpo técnico. El movimiento completó una pretemporada marcada por cambios en varios clubes del fútbol mexicano.

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