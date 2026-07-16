TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy jueves 16 de julio

La mejor lucha libre del mundo llega a la multiplataforma de Claro Sports

Esta noche en Claro Sports vivimos una edición de TNA Thursday Night iMPACT! cargada de combates titulares, eliminatorias y declaraciones que pueden cambiar el rumbo de varias divisiones en TNA Wrestling. La atención estará puesta en el Campeonato de la X-Division, donde Cedric Alexander defenderá el título ante Fabian Aichner, quien dejó claro desde su llegada que su objetivo era conquistar ese campeonato. Además, el torneo por el TNA Knockouts Television Championship continúa con los enfrentamientos entre Harley Hudson y Thea Hail, así como M by Elegance frente a Rosemary.

También tendremos el choque de poder entre Moose y AJ Francis, el duelo individual de Ricky Sosa ante Bear Bronson, y escucharemos los mensajes del campeón internacional Mustafa Ali y del campeón mundial Nic Nemeth. Prepárense para una noche de acción, rivalidades y decisiones importantes porque aquí, en Claro Sports, les llevaremos todos los detalles de TNA Thursday Night iMPACT!.

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