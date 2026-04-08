AEL Limassol FC vs Pafos, en vivo el partido de Guillermo Ochoa en la Copa de Chipre 2026

El guardameta mexicano afronta la ida de las semifinales como local en el torneo de copa

AEL Limassol y Pafos FC se enfrentan en la ida de las semifinales de la Copa de Chipre 2026 en el Alphamega Stadium, en un duelo donde el equipo visitante parte como favorito. Pafos llega con dominio reciente, acumulando nueve victorias consecutivas ante AEL, lo que lo posiciona como el rival a vencer en esta serie. El conjunto local, que podría contar con Guillermo Ochoa en el arco, intentará romper esa racha negativa y dar el primer golpe rumbo a la final. Con plantillas competitivas y antecedentes recientes que inclinan la balanza, el encuentro promete ser clave para definir el rumbo de la eliminatoria antes del partido de vuelta.

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