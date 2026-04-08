Braga vs Betis: ¡Marc Bartra ahoga el grito de gol por fuera de lugar!

Sigue el partido desde el Estádio Municipal de Braga, donde el conjunto de Álvaro Fidalgo buscará dar el primer golpe en la eliminatoria rumbo a la final

El Sporting Braga recibe al Real Betis de Álvaro Fidalgo este 8 de abril en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League, en un duelo que marcará el camino de la eliminatoria rumbo a las semifinales. El conjunto portugués buscará aprovechar su condición de local en el Estádio Municipal de Braga, mientras que el equipo dirigido por Manuel Pellegrini intentará dar un golpe de autoridad fuera de casa en su primera participación en esta instancia del torneo.

El Braga llega con experiencia en competiciones europeas y con la ventaja de su estadio, uno de los escenarios más particulares del continente, mientras que el Betis atraviesa una racha irregular en LaLiga, pero mantiene vivas sus aspiraciones continentales. El conjunto verdiblanco apuesta por figuras como Fidalgo, Abde y Cucho Hernández para marcar diferencia, en un partido que promete ser equilibrado desde lo táctico.

Además, los aficionados podrán seguir todos los detalles de este encuentro, con transmisión en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, en un choque que levanta expectativa por el nivel de ambos equipos y lo que está en juego en Europa.

Alineaciones confirmadas: ¡Álvaro Fidalgo, titular!

Braga | Lukas Hornicek, Víctor Gómez, Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakaté, Bright Arrey-Mbi, Diego Rodrigues, Gorby, Florian Grillitsch, Gabri Martínez, Pau Víctor y Ricardo Horta.

Real Betis | Pau López, Ricardo Rodríguez, Natan, Marc Bartra, Aitor Ruibal, Sofyan Amrabat, Marc Roca, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo, Ez Abde y Cucho Hernández.

¿A qué hora inicia la transmisión del Braga vs Betis hoy 8 de abril?

La transmisión del partido entre Braga vs Betis comenzará a las 10:00 horas, mientras que el silbatazo inicial está programado para las 10:45 horas, tiempo del centro de México y lo podrás seguir completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. Este encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final de la Europa League, donde ambos clubes buscan tomar ventaja antes del duelo de vuelta.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League y quién clasifica?

En la Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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