América vs Cruz Azul: ¿Más de mil pesos el estacionamiento? Boletera anuncia precios de locura y luego los borra

La venta de accesos para el Clásico Joven en el renovado Estadio Azteca generó reacciones entre aficionados por los costos publicados en la plataforma oficial

El Azteca vuelve a recibir a la Liga MX este fin de semana | Imago7

La boletera oficial del Club América, FANKI, publicó este miércoles en su sitio web la venta de accesos para el estacionamiento del Estadio Azteca de cara al Clásico Joven ante Cruz Azul, correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026.

El costo señalado para el estacionamiento fue de 1,139.20 pesos, lo que generó una reacción inmediata en redes sociales. Usuarios expresaron inconformidad por el precio, al ser elevado en comparación con otros eventos deportivos en el país.

Minutos después de que comenzaran las críticas, la opción para adquirir el estacionamiento fue retirada de la página oficial sin que se emitiera una postura oficial al respecto. La situación se sumó a la conversación que ya existía en torno a los costos generales del evento.

El partido entre América y Cruz Azul marcará el regreso del conjunto azulcrema al Estadio Azteca tras su remodelación, por lo que ha incrementado la expectativa entre los aficionados, quienes buscan asegurar su lugar para uno de los encuentros más relevantes del torneo.

América llega a este compromiso en la sexta posición de la tabla con la necesidad de sumar puntos que le aseguren su lugar en la Liguilla del Clausura 2026, mientras que Cruz Azul se presenta con un mejor posicionamiento en la clasificación al ubicarse en la segunda posición, con la posibilidad de cerrar como líder.

El interés por el encuentro se refleja en la alta demanda de boletos, lo que también ha generado debate en torno a los precios establecidos para las distintas zonas del inmueble.

Precios de los boletos para América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca

Los accesos para el Clásico Joven se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial fanki.com.mx, con una amplia variedad de precios dependiendo de la zona del estadio.

Las localidades en las zonas más accesibles inician desde 683.52 pesos en sectores como 600 Norte, 500 Norte y 400 Norte. A partir de ahí, los costos aumentan conforme se acerca al terreno de juego.

En zonas intermedias, como 400 Lateral y 300 Preferente, los boletos alcanzan precios de 1,025.28 y 1,594.88 pesos, respectivamente. Mientras tanto, áreas como 100 Sur, 300 Lateral A y 100 Plus superan los 2,000 pesos.

Las secciones premium concentran los costos más elevados. Los Palcos Club tienen precios desde 3,645.44 pesos, mientras que opciones como Terraza y Premium B ascienden a 5,696 y 6,835.20 pesos.

La zona más exclusiva es el Premium A Chairman’s Club, con boletos que alcanzan los 9,113.60 pesos. Este espacio incluye servicios adicionales como acceso a áreas lounge y alimentos incluidos, lo que forma parte de la nueva oferta del estadio tras su remodelación.

América vs Cruz Azul: horario y dónde ver el Clásico Joven

El partido entre América y Cruz Azul se disputará este sábado 11 de abril en el Estadio Azteca a las 21:05 horas (tiempo del centro de México), en un encuentro que forma parte de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los aficionados que no puedan asistir al estadio podrán seguir el partido a través de la señal de TUDN y la plataforma ViX, donde estará disponible la transmisión en vivo.

Asimismo, en Claro Sports llevaremos la cobertura completa del encuentro a través de nuestro minuto a minuto, con todos los detalles del desarrollo del partido.

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