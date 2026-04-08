Isaac del Toro en vivo: horario, recorrido y dónde ver la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026

El ciclista mexicano sufrió una caída en la tercera etapa y se espera que se confirme su continuidad en la Itzulia o su baja definitiva

La Vuelta al País Vasco 2026 entra en una fase clave con la disputa de la etapa 4, una jornada de 167.2 kilómetros con salida y meta en Galdakao que presenta un recorrido de media montaña y oportunidades para mover la clasificación general. El ciclista mexicano, Isaac del Toro tuvo una fuerte caída que lo obligó a abandonar la tercera etapa, debido a los fuertes raspones que sufrió en la pierna derecha, se espera que en las próximas horas, el UAE Team Emirates confirme la continuidad del de Ensenada en la Itzulia o la baja definitiva.

El trazado en la etapa 4 incluye varios ascensos que pueden provocar diferencias entre los favoritos, el perfil de este día obliga a los equipos a gestionar el ritmo desde los primeros kilómetros, ya que las subidas encadenadas pueden romper el pelotón antes del cierre, por lo que los ciclistas deberán medir esfuerzos para responder a posibles ataques en la parte final.

¿A qué hora inicia la carrera de Isaac del Toro en la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026?

La transmisión de Claro Sports comienza en punto de las 7:30 horas, tiempo del centro de México, con cobertura completa de la etapa 4 para seguir el desarrollo de la competencia. La jornada se disputa por la mañana en Europa, por lo que en México habrá que madrugar, en un día que puede marcar posiciones importantes en la general.

Vuelta al País Vasco 2026: ruta y lista de salida, por equipos, de la etapa 4

La etapa 4 se corre entre Galdakao y Galdakao, con un recorrido que incluye múltiples ascensos y tramos que exigen resistencia. El trazado contempla subidas como el Alto de Bikotxgane, además de otras cotas que suelen seleccionar al grupo principal.

El cierre de la etapa presenta un perfil con desnivel, lo que permite ataques en los últimos kilómetros. Este tipo de final suele favorecer a ciclistas con capacidad para sostener ritmo en ascenso y responder a cambios de velocidad. En la lista de salida aparecen los equipos con sus líderes y gregarios definidos para controlar la carrera o buscar movimientos estratégicos. Cada escuadra buscará posicionarse de cara a las etapas decisivas.

Soudal Quick-Step | Mikel Landa, Ayco Bastiaens, Steff Cras, Mauri Vansevenant, Martin Svrcek, Ilan van Wilder, Ethan Hayter

| Mikel Landa, Ayco Bastiaens, Steff Cras, Mauri Vansevenant, Martin Svrcek, Ilan van Wilder, Ethan Hayter XDS Astana Team | Clément Champoussin, Lorenzo Fortunato, Sergio Higuita, Harold Tejada, Nicola Conci, Christian Scaroni, Simone Velasco

| Clément Champoussin, Lorenzo Fortunato, Sergio Higuita, Harold Tejada, Nicola Conci, Christian Scaroni, Simone Velasco Groupama – FDJ United | Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Maxime Decomble, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Rémy Rochas

| Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Maxime Decomble, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Rémy Rochas UAE Team Emirates-XRG | Isaac del Toro, Brandon McNulty, Igor Arrieta, Felix Grosschartner, Domen Novak, Adria Pericas, Marc Soler

Brandon McNulty, Igor Arrieta, Felix Grosschartner, Domen Novak, Adria Pericas, Marc Soler Lidl – Trek | Juan Ayuso, Bauke Mollema, Andrea Bagioli, Julien Bernard, Carlos Verona, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons

| Juan Ayuso, Bauke Mollema, Andrea Bagioli, Julien Bernard, Carlos Verona, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons Red Bull – BORA – hansgrohe | Primoz Roglic, Haimar Etxeberria, Florian Lipowitz, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Luke Tuckwell, Emil Herzog

| Primoz Roglic, Haimar Etxeberria, Florian Lipowitz, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Luke Tuckwell, Emil Herzog Decathlon CMA GCM Team | Paul Seixas, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme, Johannes Staune-Mittet, Aurélien Paret-Peintre

| Paul Seixas, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme, Johannes Staune-Mittet, Aurélien Paret-Peintre Burgos Burpellet BH | Ander Okamika, Lorenzo Quartucci, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna, José Manuel Díaz, Adrián Fajardo

| Ander Okamika, Lorenzo Quartucci, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna, José Manuel Díaz, Adrián Fajardo Equipo Kern Pharma | Iñigo Elosegui, Iván Cobo, Nil Gimeno, Unai Iribiar, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez, Ibon Ruiz

| Iñigo Elosegui, Iván Cobo, Nil Gimeno, Unai Iribiar, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez, Ibon Ruiz Movistar Team | Cian Uijtderbroeks, Jorge Arcas, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Natnael Tesfatsion, Roger Adria, Javier Romo

| Cian Uijtderbroeks, Jorge Arcas, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Natnael Tesfatsion, Roger Adria, Javier Romo Team Picnic Postnl | Frank van der Broek, Matthew Dinham, Alexy Fauré Prost, James Knox, Bjorn Koerdt, Juan Guillermo Martínez, Mattia Gaffuri

| Frank van der Broek, Matthew Dinham, Alexy Fauré Prost, James Knox, Bjorn Koerdt, Juan Guillermo Martínez, Mattia Gaffuri Bahrain – Victorious | Pello Bilbao, Roman Ermakov, Rainer Kepplinger, Alberto Bruttomesso, Oliver Stockwell, Antonio Tiberi, Attila Valter

| Pello Bilbao, Roman Ermakov, Rainer Kepplinger, Alberto Bruttomesso, Oliver Stockwell, Antonio Tiberi, Attila Valter Alpecin – Premier Tech | Hugo Houle, Ramses Debruyne, Lennert Belmans, Emiel Verstrynge, Aaron Dockx, Gal Glivar, Luca Vergallito

| Hugo Houle, Ramses Debruyne, Lennert Belmans, Emiel Verstrynge, Aaron Dockx, Gal Glivar, Luca Vergallito Tudor Pro Cycling Team | Juan Alaphilippe, Fabian Weiss, Marco Brenner, Jacob Eriksson, Yannis Voisard, Hannes Wilksch, Luc Wirgten

| Juan Alaphilippe, Fabian Weiss, Marco Brenner, Jacob Eriksson, Yannis Voisard, Hannes Wilksch, Luc Wirgten Cofidis | Ion Izagirre, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Yael Joalland, Jan Maas, Paul Ourselin,

| Ion Izagirre, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Yael Joalland, Jan Maas, Paul Ourselin, Caja Rural – Seguros RGA | Fernando Barceló, Jan Castellón, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Julen Arriolabengoa, Joan Bou, Joseba López

| Fernando Barceló, Jan Castellón, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Julen Arriolabengoa, Joan Bou, Joseba López Euskaltel – Euskadi | Gari Ugarte, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nicolás Alustiza, Gotzon Martín, Iker Mintegi

| Gari Ugarte, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nicolás Alustiza, Gotzon Martín, Iker Mintegi EF Education – EasyPost | Ben Healy, Markel Beloki, James Shaw. Lukas Nerurkar, Jardi Christiaan van der Lee, Alex Baudin, Michael Lenoard

| Ben Healy, Markel Beloki, James Shaw. Lukas Nerurkar, Jardi Christiaan van der Lee, Alex Baudin, Michael Lenoard INEOS Grenadiers | Andrew August, Lucas Hamilton, Kevin Vauquelin, Victor Langelotti, Axel Laurance, Peter Oxenberg, Brandon Smith Rivera

Andrew August, Lucas Hamilton, Kevin Vauquelin, Victor Langelotti, Axel Laurance, Peter Oxenberg, Brandon Smith Rivera Team Visma | Lease a Bike | Bruno Armirail, Tijmen Graat, Menno Huising, Ben Tulett, Steven Kruijswijk, Tim Rex, Filippo Fiorelli

| Bruno Armirail, Tijmen Graat, Menno Huising, Ben Tulett, Steven Kruijswijk, Tim Rex, Filippo Fiorelli Uno-X Mobility | Magnus Cort, Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen, Andreas Kron, Johannes Kulset, Martin Tjotta, Torstein Traeen

¿Dónde ver en vivo la Vuelta al País Vasco 2026 y quién transmite por TV y online?

La etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026 se podrá ver completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrece la transmisión tanto en televisión como en sus plataformas digitales. La cobertura incluye señal en vivo, seguimiento de la etapa, análisis del desempeño de los ciclistas, así como en el sitio web la mejor crónica y toda la información relevante.

¿Isaac del Toro es favorito para ganar la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco? Esto dice la IA

Isaac del Toro aún se mantiene como uno de los nombres a seguir dentro del pelotón, aunque no parte como el principal favorito para esta etapa por el perfil del recorrido y la presencia de especialistas en montaña.

Sin embargo, mientras no exista confirmación de abandono, el mexicano tiene posibilidades de mantenerse en el grupo principal si responde en los ascensos. Su desempeño dependerá del ritmo que impongan los equipos y de su capacidad para sostener el paso en los tramos finales.

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