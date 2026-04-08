Braga vs Betis, en vivo la Europa League 2026: quién gana la ida los cuartos de final hoy 8 de abril

Álvaro Fidalgo salta en el once titular de Manuel Pellegrini, en el duelo disputado en el Estádio Municipal de Braga, sigue todas las acciones

Alineaciones confirmadas: ¡Álvaro Fidalgo, titular!

Braga | Lukas Hornicek, Víctor Gómez, Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakaté, Bright Arrey-Mbi, Diego Rodrigues, Gorby, Florian Grillitsch, Gabri Martínez, Pau Víctor y Ricardo Horta.

Real Betis | Pau López, Ricardo Rodríguez, Natan, Marc Bartra, Aitor Ruibal, Sofyan Amrabat, Marc Roca, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo, Ez Abde y Cucho Hernández.

¿A qué hora juegan Braga vs Betis hoy 8 de abril en la Europa League 2026?

El partido entre Braga vs Betis se juega este 8 de abril, como parte de la ida de los cuartos de final de la Europa League 2026. El silbatazo inicial está programado para las 10:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver cuartos de final Europa League 2026?

El duelo entre Braga y Betis se podrá ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports para todo México, que llevará la cobertura completa del encuentro. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto, estadísticas y detalles en tiempo real en sus plataformas digitales, mientra que en otras regiones se podrá ver solo si eres miembro de Claro Sports Fans, aquí te compartimos la transmisión.

Europa League 2026: criterios de desempate

En la Europa League 2026, las eliminatorias de cuartos de final se disputan a ida y vuelta, y el equipo que tenga mejor marcador global avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el gol de visitante como criterio de desempate, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad se mantiene, el clasificado se define en tanda de penales. De esta forma, el boleto a semifinales se decide directamente en el campo tras los dos encuentros.

¡¡¡Por la victoria!!!

El Sporting Braga se mide al Real Betis de Álvaro Fidalgo este 8 de abril, en el duelo de ida correspondiente a los cuartos de final de la Europa League, un enfrentamiento clave que comenzará a definir al equipo que avanzará a las semifinales. El conjunto portugués intentará hacer valer su localía en el Estádio Municipal de Braga, mientras que los dirigidos por Manuel Pellegrini buscarán sacar un resultado positivo como visitantes en su debut en esta fase del torneo.

El Braga afronta este compromiso con recorrido en competiciones europeas y el respaldo de su estadio, considerado uno de los más peculiares del continente. Por su parte, el Betis llega tras una etapa irregular en LaLiga, aunque mantiene firmes sus aspiraciones en el plano internacional. El equipo verdiblanco confía en jugadores como Fidalgo, Abde y Cucho Hernández para generar peligro en un partido que se perfila cerrado y con mucho análisis táctico.

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