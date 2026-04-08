Independiente Santa Fe vs Peñarol, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

En Claro Sports Colombia no le perdemos la pisada a los equipos ‘cafeteros’ en los torneos CONMEBOL.

Horario Santa Fe Vs Peñarol / Claro Sports.

Crecen las emociones de la primera fecha de la Copa Libertadores. Independiente Santa Fe recibe en Bogotá a Peñarol, en uno de los compromisos que cerrará esta jornada en Sudamérica. En Claro Sports se puede mantener enterado de todo lo que suceda en este juego en la capital de la República.

Horario y dónde ver el Independiente Santa Fe vs Peñarol por la jornada 1 de la Copa Libertadores

El compromiso, válido por la primera fecha en la instancia de grupos, tendrá su pitazo inicial a las 9:00 de la noche (hora COL) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Tanto ESPN como Disney+ tendrán los derechos del partido para toda Latinoamérica.

En Claro Sports tendremos toda la cobertura de este juego con minuto a minuto, crónica y todos los detalles que sucedan en el ‘Coloso de la 57’.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Independiente Santa Fe vs Peñarol

Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Yilmar Velásquez; Omar Frasica, Luis Palacios y Hugo Rodallega.

Así formaría Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade; Roberto Fernández, Eric Remedi, Gastón Togni; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Luis Angulo.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿Quién es el favorito de Independiente Santa Fe vs Peñarol según la IA?

Según ChatGPT: “En las casas de apuestas: ligera ventaja para Santa Fe por ser local en Bogotá”, “En modelos y análisis recientes: muchos se inclinan por Peñarol o empate (X2)“, “Localía: Santa Fe juega en El Campín y con altura, lo que suele pesar” y “Momento de Santa Fe: irregular en liga y con problemas defensivos. Momento de Peñarol: buen rendimiento reciente y fuerte como visitante.

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