PSG vs Liverpool, en vivo la UEFA Champions League 2025/26: resultado y goles de los cuartos de final
En Claro Sports puede seguir todos los detalles del juego en el Parque de los Príncipes. Hay rumor de buen fútbol en París.
Continúan las emociones de los cuartos de final de la Champions League. En esta oportunidad el PSG recibe al Liverpool, claramente el cuadro local es favorito a dar el primer golpe en este partido de ida; sin embargo esto es fútbol y cualquier cosas puede suceder cuando el árbitro dé el pitazo inicial. Todos los detalles de este encuentro se palpitan en Claro Sports.
¿A qué hora juegan PSG vs Liverpool hoy, 8 de abril del 2026 en la UEFA Champions League?
- Colombia: 14:00 hs.
- Centro de México: 13:00 hs.
- Argentina: 16:00 hs.
Para el resto de países de Latinoamérica es una hora similar a las de Colombia, el centro de México y Argentina. Una jornada que estará para ‘alquilar balcón’ en todo el mundo.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver PSG vs Liverpool en los cuartos de final de la Champions League 2025/26?
- Colombia: ESPN y Disney+
- México: FOX.
Además en Claro Sports podrá seguir todo lo relacionado con este juego que espera dejar miles de emociones a los fanáticos del fútbol a nivel mundial.
Alineaciones del PSG vs Liverpool, al momento
- PSG: por confirmar.
- Liverpool: por confirmar.