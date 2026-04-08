¡Remontada espectacular! Axel Laurance deja atrás a Igor Arrieta y se lleva la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco

El francés vence con ataque final a Arrieta en Basauri, mientras Isaac del Toro abandona tras caída en etapa clave

La etapa 3 de la Vuelta al País Vasco ofreció un desenlace lleno de emoción, estrategia y resistencia, con un cierre que mantuvo en vilo hasta los últimos metros. Axel Laurance protagonizó una remontada espectacular para arrebatarle la victoria a Igor Arrieta en Basauri, en un mano a mano que definió el destino de la jornada.

Desde temprano, la etapa estuvo marcada por movimientos intensos y situaciones clave que cambiaron el rumbo de la carrera. El abandono de Isaac del Toro tras una caída a 80.5 kilómetros de meta encendió las alarmas en UAE Team Emirates, mientras el pelotón comenzaba a fragmentarse en un recorrido exigente.

La fuga del día tomó forma con un grupo numeroso que llegó a tener hasta 16 corredores, entre ellos nombres como Ilan Van Wilder, Lorenzo Fortunato e Igor Arrieta. El trabajo colectivo permitió que los escapados abrieran diferencias importantes sobre el pelotón, que llegó a rodar a más de dos minutos en algunos tramos.

En los puertos, la batalla fue constante. Joan Bou se impuso en Barrerilla, mientras que Arrieta comenzó a mostrar sus intenciones al coronar primero en Bikotx Gane. El corredor de UAE Team Emirates fue uno de los más activos en la montaña, sumando puntos y posicionándose como protagonista de la fuga.

El duelo Arrieta vs Laurence

Con el paso de los kilómetros, la carrera se fue rompiendo en múltiples grupos. Arrieta y Laurance lograron despegarse del resto de escapados a falta de poco más de 25 kilómetros, formando una dupla sólida en cabeza. Ambos corredores entendieron el momento y trabajaron en conjunto para ampliar la ventaja sobre sus perseguidores, que nunca lograron cerrar la brecha.

Mientras tanto, el pelotón sufría cortes importantes. Corredores como Juan Ayuso mostraban dificultades para mantener el ritmo, reflejando la dureza del recorrido. La selección natural del terreno dejó fuera de la pelea a varios favoritos, mientras los líderes de la fuga consolidaban su ventaja rumbo al final.

Ya en los últimos kilómetros, Arrieta y Laurance llegaron a tener más de un minuto de ventaja, lo que prácticamente aseguraba que la victoria se definiría entre ambos. El entendimiento se mantuvo hasta el cierre, pero la tensión creció conforme se acercaban a Basauri, donde todo se decidiría en un sprint final.

En el kilómetro final, ambos ciclistas entraron juntos a la recta definitiva. Arrieta parecía tener el control, pero Laurance guardaba un último esfuerzo. A solo 300 metros de la meta, el francés lanzó un ataque demoledor que sorprendió al español, superándolo con potencia para encaminarse al triunfo.

Finalmente, Axel Laurance cruzó la meta en primer lugar, firmando su octava victoria como profesional y una de las más destacadas de su carrera. Igor Arrieta tuvo que conformarse con la segunda posición tras rozar una victoria que parecía al alcance de su mano, en una etapa que quedará marcada por su valentía y protagonismo.

La etapa 3 de la Vuelta al País Vasco dejó claro que la carrera está abierta y que cada jornada puede cambiar el panorama. El espectáculo ofrecido en Basauri confirma el alto nivel competitivo del pelotón y anticipa más emociones en los próximos días.

Clasificación etapa 3 Vuelta al País Vasco

La etapa 3 de la Vuelta al País Vasco dejó un cierre emocionante con Axel Laurance imponiéndose en el sprint final sobre Igor Arrieta, tras una fuga que resistió al pelotón. A continuación, así quedó la clasificación de la etapa 3:

Axel Laurance (INEOS Grenadiers) – 03:38:33 Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) – +02 Natnael Tesfazion (Movistar Team) – +14 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) – +14 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) – +18 James Shaw (EF Education-EasyPost) – +21 Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ) – +24 Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) – +24 Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ) – +24 Reuben Thompson (Lotto-Intermarché) – +34 Jardi Van Der Lee (EF Education-EasyPost) – +49 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – +01:04 Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) – +01:04 Alex Baudin (EF Education-EasyPost) – +01:04 Javier Romo (Movistar Team) – +01:04 Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) – +01:04 Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +01:04 Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +01:04 Ion Izagirre (Cofidis) – +01:04 Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) – +01:04

Clasificación general Vuelta al País Vasco

Tras esta jornada, la general mantiene a Paul Seixas como líder, aunque con movimientos importantes tras el protagonismo de la fuga y el desgaste del pelotón. Así marcha la clasificación general después de la etapa 3:

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – 08:08:24 Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +01:59 Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +02:08 Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +02:14 Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) – +02:27 Alex Baudin (EF Education-EasyPost) – +02:31 Ion Izagirre (Cofidis) – +02:36 Harold Tejada (XDS Astana Team) – +02:48 Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) – +03:01 Clément Champoussin (XDS Astana Team) – +03:02 Javier Romo (Movistar Team) – +03:32 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) – +03:39 Pello Bilbao (Bahrain Victorious) – +03:42 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) – +03:47 Markel Beloki (EF Education-EasyPost) – +03:50 Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) – +03:57 Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ) – +04:01 Sergio Higuita (XDS Astana Team) – +04:34 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) – +04:34 Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ) – +04:41

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