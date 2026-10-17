Chivas vs Tigres en vivo el partido de la jornada 12 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Las Chivas de Guadalajara reciben a Tigres UANL este sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Akron, como parte de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver en exclusiva por Amazon Prime Video. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación.

El equipo de Gabriel Milito acumula tres jornadas consecutivas sin ganar, con dos empates y una derrota. Chivas tiene 19 puntos y viene de igualar 1-1 frente al Atlas en el Clásico Tapatío, donde Ángel Sepúlveda consiguió el empate durante los minutos finales. El Guadalajara buscará aprovechar su condición de local para mantenerse entre los primeros lugares del campeonato.

Por su parte, Tigres llega después de superar 3-2 al Toluca, con dos anotaciones de Juan Brunetta y una de Guillermo Martínez. Los felinos, dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, ocupan el lugar 13 de la clasificación con 13 unidades, además de que todavía no han conseguido una victoria como visitantes en el Apertura 2026.