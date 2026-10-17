Chivas vs Tigres en vivo el partido de la jornada 12 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido, en el que Guadalajara intentará quedarse con los tres puntos en la cancha del Estadio AKRON
Chiva, hasta los huesos
Para el partido de esta tarde, las Chivas tienen una sorpresa para todos sus aficionados. Y es que, ante la cercanía del Día de Muertos, el Rebaño Sagrado utilizará unos dorsales muy especiales bajo el lema: “Soy Chiva Hasta los Huesos”.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Chivas aparece como favorito para ganar el encuentro de acuerdo con las cuotas consultadas para la jornada 12. Los momios de Caliente.mx colocan al Guadalajara en -114, el empate en +275 y una victoria de Tigres en +280.
Antecedentes Chivas vs Tigres, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El antecedente más reciente entre ambos clubes corresponde a los cuartos de final del Clausura 2026. Tigres ganó 3-1 el partido de ida, pero Chivas se impuso 2-0 en la vuelta y avanzó a semifinales por su mejor posición en la tabla, después de que la eliminatoria terminara empatada 3-3 en el marcador global. Santiago Sandoval anotó los dos goles del encuentro disputado en Guadalajara.
9 de mayo de 2026: Chivas 2-0 Tigres | Vuelta de cuartos de final, Clausura 2026.
2 de mayo de 2026: Tigres 3-1 Chivas | Ida de cuartos de final, Clausura 2026.
11 de abril de 2026: Tigres 4-1 Chivas | Jornada 14, Clausura 2026.
17 de septiembre de 2025: Chivas 0-0 Tigres | Apertura 2025.
25 de enero de 2025: Chivas 1-1 Tigres | Clausura 2025.
Alineaciones Chivas vs Tigres, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
El técnico de Chivas, Gabriel Milito, tendrá que realizar modificaciones por las ausencias de Luis Romo, José Castillo, Bryan González, Miguel Gómez y Diego Campillo, quienes presentan problemas físicos. Además, Kevin Castañeda deberá cumplir una suspensión tras su expulsión ante Atlas.
Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Carlos Hernández, Luis Rey, Richard Ledezma, Rubén González, Brian Gutiérrez, Leonel Calderón, Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.
Tigres: Nahuel Guzmán; César Araújo, Fernando Gorriarán, Emiliano Gómez, Juan Brunetta, Alan Franco, Diego Lainez, Mauro Lainez, Guillermo Martínez, Joaquim Pereira y Rafael Guerrero.
¿A qué hora juega Chivas vs Tigres y dónde ver hoy 17 de octubre la jornada 12 de la Liga MX 2026?
El Chivas vs Tigres está programado para las 17:07 horas de este sábado 17 de octubre, en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. La transmisión en México estará disponible mediante Amazon Prime Video, por lo que los aficionados necesitarán acceso a dicha plataforma para seguir el partido. De la misma manera, en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¡¡¡Bienvenidos!!!
Las Chivas de Guadalajara reciben a Tigres UANL este sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Akron, como parte de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver en exclusiva por Amazon Prime Video. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación.
El equipo de Gabriel Milito acumula tres jornadas consecutivas sin ganar, con dos empates y una derrota. Chivas tiene 19 puntos y viene de igualar 1-1 frente al Atlas en el Clásico Tapatío, donde Ángel Sepúlveda consiguió el empate durante los minutos finales. El Guadalajara buscará aprovechar su condición de local para mantenerse entre los primeros lugares del campeonato.
Por su parte, Tigres llega después de superar 3-2 al Toluca, con dos anotaciones de Juan Brunetta y una de Guillermo Martínez. Los felinos, dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, ocupan el lugar 13 de la clasificación con 13 unidades, además de que todavía no han conseguido una victoria como visitantes en el Apertura 2026.