Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Junior por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Cali y Junior se enfrentan en un duelo clave por la jornada 15 de la Liga BetPlay 2026-II. Ambos equipos buscan sumar tres puntos importantes en el campeonato.

Posibles alineaciones entre Cali y Junior | Claro Sports.

El partido entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla se perfila como uno de los compromisos más atractivos de la jornada 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en un duelo que promete emociones, intensidad y buen fútbol, con la necesidad de responder a las expectativas de sus hinchadas y seguir luchando por sus respectivos objetivos en el campeonato.

Posible alineación del Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría el Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Léyser Chaverra, Gustavo Cuéllar; Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

Posible alineación del Junior para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría el Junior: Jéfferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Socarraz, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Jesús Rivas; Teófilo Gutiérrez, Luis Muriel, Kevin Pérez y Déiber Caicedo. DT: Sebastián Viera.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Cali vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla correspondiente a la fecha 15 del torneo finalización, se podrá ver por medio de la señal de Win Sports +. Ahora bien, si usted no desea verlo por televisión, puede suscribirse a la aplicación de Win Play y verlo vía streaming por ahí.

Últimos partidos del Deportivo Cali

10.10.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali.

22.09.2026 | Santa Fe 0-1 Deportivo Cali.

19.06.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta.

13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali.

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali.

Últimos partidos del Junior

14.10.2026 | Junior 1-1 Pereira.

04.10.2026 | Atlético Bucaramanga 3-1 Junior.

30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior.

26.09.2026 | Junior 2-0 Independiente Medellín.

20.09.2026 | Fortaleza 1-4 Junior.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Wilmar Roldán.

Asistente 1: Jorge Narváez.

Asistente 2: Julio Hoyos.

Cuarto árbitro: Julián Muñoz.

VAR: Jhon Perdomo.

AVAR: Juan Camilo García.

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