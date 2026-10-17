Trucks México Series 2026, en vivo: Yucatán | Fecha 9

La Trucks México Series llega por primera vez a Yucatán con una doble carrera y una intensa batalla por el liderato del Chase.

La Trucks México Series 2026 llega por primera vez a Yucatán para disputar una histórica doble carrera durante el fin de semana. La novena fecha del campeonato promete emociones fuertes, con los principales contendientes al título separados por márgenes mínimos. Sigue todos los detalles, resultados y mejores momentos de la competencia en vivo a través de Claro Sports.

La cita llega después de una espectacular carrera en Aguascalientes, donde Roberto Espinoza se llevó la victoria tras una intensa batalla contra Jan Philipp Krull y Sebastián Rodríguez. El resultado dejó al Chase al rojo vivo: Espinoza encabeza la clasificación con 1,058 puntos, apenas siete por delante de Krull y Rodríguez, empatados con 1,051. Carlos Novelo (1,045), Everardo Fonseca (1,039), Santiago Cruz (1,038) y Valeria Aranda (1,034) completan una pelea en la que todavía hay mucho por decidir.

Las primeras prácticas en Yucatán anticipan una competencia muy cerrada. Jan Krull marcó el mejor tiempo de la primera sesión con 1:46.534, seguido por Sebastián Rodríguez (1:46.710) y Santiago Cruz (1:46.811). En la segunda práctica, Roberto Espinoza tomó el mando con 1:46.283, apenas 25 milésimas por delante de Krull (1:46.308), mientras que Rodríguez terminó tercero (1:46.596). Con los tres protagonistas separados por diferencias mínimas, Yucatán se prepara para escribir un nuevo capítulo en la lucha por el campeonato.