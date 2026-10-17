Saprissa vs Cartaginés en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Saprissa vs Cartaginés, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cartaginés y Deportivo Saprissa se enfrentarán este domingo 18 de octubre por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Primera División. El encuentro enfrentará a los dos primeros equipos de la clasificación, con Saprissa como líder con 24 puntos y Cartaginés en el segundo puesto con 21 unidades.

Cartaginés llega después de vencer 3-1 a Puntarenas FC, con goles de José de Jesús González, Juan Gaete y Geancarlo Castro. Los brumosos acumulan siete victorias y cuatro derrotas en 11 partidos disputados. Además, ganaron sus cinco encuentros como locales durante el campeonato. Una nueva victoria les permitiría alcanzar a Saprissa en puntos y continuar en la pelea por el primer puesto.

Por su parte, Saprissa viene de golear 6-0 a Sporting FC y buscará conseguir otro triunfo para consolidarse como líder del torneo. El conjunto morado registra ocho victorias y tres derrotas en 11 presentaciones. Sin embargo, como visitante acumula dos triunfos y tres caídas en cinco encuentros, por lo que intentará mejorar sus números fuera de casa.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs Cartaginés de la jornada 12 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Saprissa y Cartaginés será el domingo 18 de octubre de 2026 a las 11:00 horas de Costa Rica en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich. Se podrá ver en vivo a través de FUTV y TDMAX, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Cartaginés hoy

Saprissa y Cartaginés no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cartaginés : Christopher Moya, Carlos Barahona, Luis Olivas, Diego Mesén, José Quirós, Claudio Montero, Luis Flores (C), Gian Morera, Manuel Morán, Joaquín Hernández, José González. DT : Amarini Villatoro

: Christopher Moya, Carlos Barahona, Luis Olivas, Diego Mesén, José Quirós, Claudio Montero, Luis Flores (C), Gian Morera, Manuel Morán, Joaquín Hernández, José González. : Amarini Villatoro Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Mariano Torres (C), Andrey Soto, Luis Paradela, Newton Williams. DT: Hernán Medford

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Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Cartaginés en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Saprissa y Cartaginés:

16 de septiembre de 2026 | Cartaginés 3-2 Saprissa | Copa Centroamericana

9 de septiembre de 2026 | Saprissa 2-2 Cartaginés | Copa Centroamericana

15 de agosto de 2026 | Saprissa 3-2 Cartaginés | Torneo Apertura

15 de marzo de 2026 | Cartaginés 2-1 Saprissa | Torneo Clausura

25 de enero de 2026 | Saprissa 0-0 Cartaginés | Torneo Clausura

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