Valencia vs Athletic Club en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 9

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha de Mestalla

Sigue el Valencia vs Athletic Club, en vivo. | Claro Sports

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

El Valencia CF recibe al Athletic Club este sábado 17 de octubre de 2026, en el estadio de Mestalla, por la jornada 9 de LaLiga. Javier Aguirre dirigirá su primer partido como local al frente del conjunto valenciano, que busca salir de la zona de descenso. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El entrenador mexicano asumió el cargo en medio de una temporada complicada para el Valencia. El equipo ocupa la posición 19 de la clasificación con cinco puntos en ocho partidos, producto de una victoria, dos empates y cinco derrotas. Aguirre debutó en el banquillo con un empate 2-2 frente al Racing de Santander, por lo que ahora buscará su primer triunfo con el club.

Por su parte, el Athletic Club, bajo las órdenes de Edin Terzic, llega a Mestalla en la décima posición con ocho unidades. El conjunto de Bilbao suma dos victorias, dos empates y dos derrotas en seis encuentros, debido a que tiene compromisos pendientes contra Levante y Rayo Vallecano. Además, afrontará el partido sin Nico Williams y Oihan Sancet, quienes están lesionados.

¿A qué hora inicia el Valencia vs Athletic Club hoy 17 de octubre de 2026?

El Valencia vs Athletic Club comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 21:00 horas de España. El compromiso se disputará en Mestalla, donde Javier Aguirre tendrá su primera presentación ante la afición valencianista desde que asumió la dirección técnica del equipo.

Alineaciones del Valencia vs Athletic Club para la jornada 9, al momento

Todo está listo para este partido, en el que Javier Aguirre buscará su primer triunfo con el Valencia.

Valencia: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Mouctar Diakhaby, César Tárrega, José Luis Gayà; Pepelu, Guido Rodríguez; Dani Raba, Javi Guerra, Arnaut Danjuma y Hugo Duro.

Athletic Club: Unai Simón; Jesús Areso, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Gerenabarrena; Robert Navarro, Peio Canales, Álex Berenguer e Iñaki Williams.

¿Dónde ver el Valencia vs Athletic Club en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Valencia y Athletic Club se podrá ver en México a través de la señal de Sky Sports, en punto de las 13:00 horas. Recuerda que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.