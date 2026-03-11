El Águila de Veracruz vs Sultanes Femenil, en vivo semifinales Liga Mexicana de Sóftbol 2026: ¿Quién gana el Juego 1?

Comienzan las semifinales al mejor de cinco juegos de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 con la visita del Sultanes Femenil frente a El Águila Sóftbol

Con la fase regular concluida, la batalla por el campeonato entra en su momento más emocionante dentro de la Liga Mexicana de Sóftbol. En medio de la pelea por el título aparecen las actuales campeonas, Diablos Rojos Femenil, que llegan a la postemporada con la misión de defender la corona conquistada en la Serie de la Reina 2025. Sin embargo, el camino al bicampeonato promete ser complicado, ya que varios equipos han demostrado el nivel suficiente para competir de tú a tú y buscar quedarse con el trono del sóftbol mexicano.

¿A qué hora es El Águila de Veracruz vs Sultanes Femenil hoy 10 de marzo?

El Juego 1 de las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol enfrentará a El Águila de Veracruz y Sultanes Femenil este martes 10 de marzo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El primer duelo de la serie promete emociones desde el inicio, con ambos equipos buscando tomar ventaja en la antesala de la final. Los aficionados podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de la señal de Claro Sports

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 y dónde ver?

Claro Sports se consolida como la casa de la Liga Mexicana de Sóftbol, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de seguir en vivo, a través de su multiplataforma, los encuentros más importantes de los Playoffs de la temporada 2026. A lo largo de marzo se definirá el campeonato, en una fase decisiva donde se conocerá si Diablos Rojos Femenil logra defender su título y alcanzar el bicampeonato o si surge una nueva campeona en la liga.

La cobertura de Claro Sports llegará a 17 países de Latinoamérica, ampliando el alcance del sóftbol femenil mexicano en la región. Las transmisiones estarán disponibles en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, permitiendo que más aficionados sigan de cerca la emoción de la postemporada.

