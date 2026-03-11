Fórmula 1, GP de China: horarios y dónde ver la carrera en Colombia

Publicado por Nicolás Flórez Parra

La diferencia horaria con respecto a Shanghái lleva a que los televidentes colombianos deban programarse para horarios nocturnos.

Acción de carrera en la Fórmula 1. - Hollie Adams, Reuters.
Acción de carrera en la Fórmula 1. – Hollie Adams, Reuters.

La Fórmula 1 no da espera. Recién acabó el Gran Premio inaugural de la temporada en Australia y ya China se prepara para recibir la emoción de la máxima categoría del automovilismo. Por estar en una latitud tan lejana, los horarios para el continente latinoamericano pueden volverse confusos, pero la emoción de la gran carpa seguramente hará a muchos trasnochar para seguir la competencia.

Horario para Colombia de la F1 en Shanghái

Lo primero que hay que tener en cuenta es que Colombia tiene 13 horas de diferencia con respecto a Shanghái. Por ello, aunque las distintas etapas del premio se hayan programado de día, los televidentes en Colombia deberán organizarse para verlas en horario nocturno.

  • Práctica: jueves, 12 de marzo, 10:30 p.m.
  • Clasificación sprint: viernes, 13 de marzo, 2:30 a.m.
  • Carrera sprint: viernes, 13 de marzo, 10:00 p.m.
  • Clasificación: sábado, 14 de marzo, 2:00 a.m.
  • Carrera principal: domingo, 15 de marzo, 2:00 a.m.

Canal de TV para ver la Fórmula 1 en Colombia

La manera en la que seguramente se podrá ver todo el cronograma es a través de la plataforma de streaming de Disney+ o del plan de F1TV, ambos con requerimiento de pago adicional. Todavía no se ha confirmado, pero existe la posibilidad de que ESPN transmita la competencia por medio de alguno de sus canales incluidos en los diferentes cableoperadores.

Una manera para seguir todos los detalles será a través de los diferentes directos de Claro Sports. El portal contará con actualizaciones minuto a minuto de todo lo que sucede y también artículos de análisis de información al instante.

Posiciones en el Campeonato de Pilotos

  1. George Russell | Mercedes | 25 puntos
  2. Kimi Antonelli | Mercedes | 18 puntos
  3. Charles Leclerc | Ferrari | 15 puntos
  4. Lewis Hamilton | Ferrari | 12 puntos
  5. Lando Norris | McLaren | 10 puntos
  6. Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 puntos
  7. Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 puntos
  8. Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 puntos
  9. Gabriel Bortoleto | Audi | 2 puntos
  10. Pierre Gasly | Alpine | 1 punto
  11. Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 puntos
  12. Alexander Albon | Williams | 0 puntos
  13. Liam Lawson | Racing Bulls | 0 puntos
  14. Franco Colapinto | Alpine | 0 puntos
  15. Carlos Sainz | Williams | 0 puntos
  16. Sergio Pérez | Cadillac | 0 puntos
  17. Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 puntos
  18. Oscar Piastri | McLaren | 0 puntos
  19. Nico Hulkenberg | Audi | 0 puntos
  20. Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos
  21. Valtteri Bottas | Cadillac | 0 puntos

Posiciones en el Campeonato de Constructores

  1. Mercedes | 43 puntos
  2. Ferrari | 27 puntos
  3. McLaren | 10 puntos
  4. Red Bull | 8 puntos
  5. Haas | 6 puntos
  6. Racing Bulls | 4 puntos
  7. Audi | 2 puntos
  8. Alpine | 1 punto
  9. Williams | 0 puntos
  10. Cadillac | 0 puntos
  11. Aston Martin | 0 puntos

Te puede interesar

Gran Premio de China 2026 en vivo: horario y dónde ver las prácticas, clasificación y la carrera de la F1

Fórmula 1

Gran Premio de China 2026 en vivo: horario y dónde ver las prácticas, clasificación y la carrera de la F1

La FIA analiza cambios en la Fórmula 1 tras críticas a la nueva reglamentación

Fórmula 1

La FIA analiza cambios en la Fórmula 1 tras críticas a la nueva reglamentación

¿El primer paso para dejar la F1? Verstappen confirma su debut en las 24 horas de Nürburgring

Fórmula 1

¿El primer paso para dejar la F1? Verstappen confirma su debut en las 24 horas de Nürburgring