Fórmula 1, GP de China: horarios y dónde ver la carrera en Colombia
La diferencia horaria con respecto a Shanghái lleva a que los televidentes colombianos deban programarse para horarios nocturnos.
La Fórmula 1 no da espera. Recién acabó el Gran Premio inaugural de la temporada en Australia y ya China se prepara para recibir la emoción de la máxima categoría del automovilismo. Por estar en una latitud tan lejana, los horarios para el continente latinoamericano pueden volverse confusos, pero la emoción de la gran carpa seguramente hará a muchos trasnochar para seguir la competencia.
Horario para Colombia de la F1 en Shanghái
Lo primero que hay que tener en cuenta es que Colombia tiene 13 horas de diferencia con respecto a Shanghái. Por ello, aunque las distintas etapas del premio se hayan programado de día, los televidentes en Colombia deberán organizarse para verlas en horario nocturno.
- Práctica: jueves, 12 de marzo, 10:30 p.m.
- Clasificación sprint: viernes, 13 de marzo, 2:30 a.m.
- Carrera sprint: viernes, 13 de marzo, 10:00 p.m.
- Clasificación: sábado, 14 de marzo, 2:00 a.m.
- Carrera principal: domingo, 15 de marzo, 2:00 a.m.
Canal de TV para ver la Fórmula 1 en Colombia
La manera en la que seguramente se podrá ver todo el cronograma es a través de la plataforma de streaming de Disney+ o del plan de F1TV, ambos con requerimiento de pago adicional. Todavía no se ha confirmado, pero existe la posibilidad de que ESPN transmita la competencia por medio de alguno de sus canales incluidos en los diferentes cableoperadores.
Una manera para seguir todos los detalles será a través de los diferentes directos de Claro Sports. El portal contará con actualizaciones minuto a minuto de todo lo que sucede y también artículos de análisis de información al instante.
Posiciones en el Campeonato de Pilotos
- George Russell | Mercedes | 25 puntos
- Kimi Antonelli | Mercedes | 18 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 15 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 12 puntos
- Lando Norris | McLaren | 10 puntos
- Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 puntos
- Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 puntos
- Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 puntos
- Gabriel Bortoleto | Audi | 2 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 1 punto
- Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 puntos
- Alexander Albon | Williams | 0 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 0 puntos
- Franco Colapinto | Alpine | 0 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 0 puntos
- Sergio Pérez | Cadillac | 0 puntos
- Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | 0 puntos
- Nico Hulkenberg | Audi | 0 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos
- Valtteri Bottas | Cadillac | 0 puntos
Posiciones en el Campeonato de Constructores
- Mercedes | 43 puntos
- Ferrari | 27 puntos
- McLaren | 10 puntos
- Red Bull | 8 puntos
- Haas | 6 puntos
- Racing Bulls | 4 puntos
- Audi | 2 puntos
- Alpine | 1 punto
- Williams | 0 puntos
- Cadillac | 0 puntos
- Aston Martin | 0 puntos