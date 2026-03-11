Fórmula 1, GP de China: horarios y dónde ver la carrera en Colombia

La diferencia horaria con respecto a Shanghái lleva a que los televidentes colombianos deban programarse para horarios nocturnos.

Acción de carrera en la Fórmula 1. – Hollie Adams, Reuters.

La Fórmula 1 no da espera. Recién acabó el Gran Premio inaugural de la temporada en Australia y ya China se prepara para recibir la emoción de la máxima categoría del automovilismo. Por estar en una latitud tan lejana, los horarios para el continente latinoamericano pueden volverse confusos, pero la emoción de la gran carpa seguramente hará a muchos trasnochar para seguir la competencia.

Horario para Colombia de la F1 en Shanghái

Lo primero que hay que tener en cuenta es que Colombia tiene 13 horas de diferencia con respecto a Shanghái. Por ello, aunque las distintas etapas del premio se hayan programado de día, los televidentes en Colombia deberán organizarse para verlas en horario nocturno.

Práctica: jueves, 12 de marzo, 10:30 p.m.

jueves, 12 de marzo, 10:30 p.m. Clasificación sprint: viernes, 13 de marzo, 2:30 a.m.

viernes, 13 de marzo, 2:30 a.m. Carrera sprint: viernes, 13 de marzo, 10:00 p.m.

viernes, 13 de marzo, 10:00 p.m. Clasificación: sábado, 14 de marzo, 2:00 a.m.

sábado, 14 de marzo, 2:00 a.m. Carrera principal: domingo, 15 de marzo, 2:00 a.m.

Canal de TV para ver la Fórmula 1 en Colombia

La manera en la que seguramente se podrá ver todo el cronograma es a través de la plataforma de streaming de Disney+ o del plan de F1TV, ambos con requerimiento de pago adicional. Todavía no se ha confirmado, pero existe la posibilidad de que ESPN transmita la competencia por medio de alguno de sus canales incluidos en los diferentes cableoperadores.

Una manera para seguir todos los detalles será a través de los diferentes directos de Claro Sports. El portal contará con actualizaciones minuto a minuto de todo lo que sucede y también artículos de análisis de información al instante.

Posiciones en el Campeonato de Pilotos

George Russell | Mercedes | 25 puntos Kimi Antonelli | Mercedes | 18 puntos Charles Leclerc | Ferrari | 15 puntos Lewis Hamilton | Ferrari | 12 puntos Lando Norris | McLaren | 10 puntos Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 puntos Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 puntos Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 puntos Gabriel Bortoleto | Audi | 2 puntos Pierre Gasly | Alpine | 1 punto Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 puntos Alexander Albon | Williams | 0 puntos Liam Lawson | Racing Bulls | 0 puntos Franco Colapinto | Alpine | 0 puntos Carlos Sainz | Williams | 0 puntos Sergio Pérez | Cadillac | 0 puntos Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 puntos Oscar Piastri | McLaren | 0 puntos Nico Hulkenberg | Audi | 0 puntos Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos Valtteri Bottas | Cadillac | 0 puntos

Posiciones en el Campeonato de Constructores

Mercedes | 43 puntos Ferrari | 27 puntos McLaren | 10 puntos Red Bull | 8 puntos Haas | 6 puntos Racing Bulls | 4 puntos Audi | 2 puntos Alpine | 1 punto Williams | 0 puntos Cadillac | 0 puntos Aston Martin | 0 puntos

Te puede interesar